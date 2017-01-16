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Мининфоком опросит предпринимателей о проблемах в сфере ИКТ

Мининфоком опросит предпринимателей о проблемах в сфере ИКТ

На сайте Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций начал работу онлайн-опрос. Он предназначен для бизнесменов, работающих в сфере ИКТ.

С помощью опроса Министерство намерено выявить проблемы, возникающие у предпринимателей при развитии их бизнеса, в том числе и наличие бюрократических проволочек. Также оно надеется получить предложения по улучшению ситуации. Участники опроса могут поделиться своим видением путей развития предприятий информационной сферы в республике.

Опрос интересуется мнением предпринимателей по нескольким направлениям. Это телекоммуникации (сети связи, мобильная связь, цифровое телевидение), почтовая связь, информационно-коммуникационные технологии (электронное правительство, программное обеспечение), информационная безопасность и подготовка кадров в сфере ИКТ. Для вопросов, не попадающих в этот перечень, выделена графа «Другое».

Сообщение контактных данных не является обязательным, если участник опроса не собирается участвовать в обсуждении своих предложений.

Анна Ним.
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Анна Ним
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