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Конкурс Technovation обучит узбекистанских девушек программированию

Конкурс Technovation обучит узбекистанских девушек программированию

Стартовал технологический конкурс Technovation, предназначенный для девушек 15-18 лет. Кроме призов, лучшая команда из Узбекистана может выиграть поездку в Сан-Франциско на финал конкурса.

Проект предназначен для обучения девушек во всём мире основам предпринимательства и программирования. В дальнейшем эти знания помогут им обеспечить себя, совмещая работу с семейными обязанностями. В проекте Technovation, действующем с 2010 года, участвуют 78 государств.

В состав каждой команды входят пять девушек и два ментора. Группа занимается 12 недель, 2-3 часа каждую субботу. Такой график позволяет участницам не отвлекаться от основной учёбы. Девушкам предстоит научиться созданию приложений, проведению маркетинговых исследований, составлению бизнес-плана, съёмке видеороликов и другим полезным навыкам.

Занятия будут идти с февраля по апрель, а в мае 2017 года состоится финал конкурса по Узбекистану. Команда-победитель примет участие во всемирном конкурсе, который определит десять команд-финалистов. Они отправятся на заключительный этап Technovation в Сан-Франциско.

Участие в программе совершенно бесплатно. Она доступна на английском и русском языках и не требует предварительного знания программирования.

Зарегистрироваться для участия в проекте и узнать детали можно на сайте www.technovation.uz.

Партнёры конкурса - Google, Yahoo, Adobe, Intel, Oracle, Dropbox, UN и UN Women. В нашей стране её поддерживают Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и Ассоциация поддержки детей и семей (бывший Детский Фонд Узбекистана).

Организаторы конкурса: Хокимият г. Ташкента, Комитет женщин г. Ташкента, Общественное движение молодежи «Камолот», проект ПРООН «Продвижение электронного правительства для улучшения качества предоставления государственных услуг», Университет Инха в г. Ташкенте и Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий UZINFOCOM.

Анна Ним.
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Анна Ним
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