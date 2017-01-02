ООН запускает программу по смягчению последствий экологического кризиса в Приаралье
Совместная программа «Укрепление потенциала жизнеустойчивости населения пострадавшего в результате кризиса Аральского моря посредством создания Многопартнерского фонда по Безопасности Человека для региона Приаралья», финансируемая Целевым фондом ООН по безопасности человека и реализуемая агентствами ООН, на протяжении трех лет будет оказывать содействие в улучшении экономической, социальной и экологической безопасности в трех пилотных районах.
Исходя из проверенного опыта предыдущих инициатив, реализованных в Каракалпакстане с 2012 по 2016 гг. за счет Целевого фонда ООН по безопасности человека, Совет Министров Каракалпакстана предложил определить пилотными районами для осуществления новой Совместной программы Муйнакский, Тахтакупырский и Шуманайский с населением свыше 123 тысяч жителей, расположенные в зоне наибольшего экологического риска.
В эти дни проходит запуск программы на местах в формате семинаров с целью разъяснения ее целей и масштаба, где среди приглашенных руководители фермерских хозяйств, представители сельских сходов граждан, государственных структур и ведомств, а также частные предприниматели.
Участникам семинаров предоставляется информация о главных аспектах работы в соответствии с Концепцией безопасности человека, о перспективах ее применения в Каракалпакстане для смягчения негативного влияния Аральского кризиса. В ходе обсуждений будет также проведена интерактивная дискуссия с местными жителями для выявления основных проблем, возникших как следствие сложившейся экологический ситуации в пилотных территориях, формируя своего рода «дерево проблем» для каждого района. Таким образом, в рамках Концепции безопасности человека будут разработаны местные планы развития с учетом сложных экологических условий региона.
Безопасность человека. Согласно стратегии Целевого фонда ООН, Концепция безопасности человека подразумевает создание эффективной системы управления, улучшение экономической ситуации, совершенствование систем образования и здравоохранения, а также защиту окружающей среды. Другими словами, такой подход позволяет создать связь между различными секторами жизнедеятельности людей для последовательного преодоления сложных и при этом взаимосвязанных проблем развития. В рамках данной Программы будет применен принцип «снизу-вверх» - т.е. самим жителям предоставляется возможность определять приоритетные задачи в сообществах, тем самым продвигая участие населения в процессах принятия решений на местном уровне.
Одной из ключевых целей Совместной Программы ООН также является оказание поддержки в создании Многопартнёрского фонда по безопасности человека для устойчивого процесса социально-экономического развития, сохранения экологического баланса, восстановления флоры и фауны в регионе Приаралья.