→ Президентом Академии наук Узбекистана избран Бехзод Юлдашев

Президентом Академии наук Узбекистана избран Бехзод Юлдашев10 января 2017 года состоялось Общее собрание Академии наук Республики Узбекистан, на котором избрали президента Академии наук. В работе форума приняли участие академики и члены Совета директоров институтов Академии наук.
В работе собрании принял участие Премьер-министр Республики Узбекистан А.Н.Арипов.
Выступившие академики Салахитдинов М.С., Рашидова С.Ш., Захидов Р.А., Беглов Б.М., Назаров Б.А., Аскаров А.А., Юсупбеков Н.Р., Абдуллаев А.А., профессор Эгамбердиев Ш.А. подчеркнули особое внимание, оказываемое руководством и правительством Узбекистана по развитию отечественной науки и сформулировали ряд актуальных проблем, стоящих перед академической наукой. Они также поддержали кандидатуру академика Юлдашева Б.С. для избрания президентом Академии наук РУз.
Президентом Академии наук на следующий срок избран академик Юлдашев Бехзод Садыкович. На собрании принято обращение к Президенту Республики Узбекистан Ш.Мирзиееву.
Избранный Президент АН Узбекистана Юлдашев Бехзод Садыкович родился в 1945 году, был избран академиком в 2000 году, является специалистом в области физики высоких энергий.