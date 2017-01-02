Научный семинар "Наука и культура" прошел в Ташкенте
В Филиале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Ташкенте по инициативе кафедр «Общегуманитарные и социально-экономические дисциплины» и «Прикладная математика и информатика» был организован и проведен открытый научный семинар «НАУКА И КУЛЬТУРА» на тему: «Система подготовки научных и научно-педагогических кадров: опыт, проблемы и пути их решения».
На семинаре присутствовали руководители филиала, преподаватели всех кафедр и приглашенные гости.
Перед началом мероприятия была озвучена приятная новость. Как известно, с 1998 года действует Постановление Кабинета Министров РУз «О совершенствовании обеспечения учебной литературой и учебниками системы непрерывного образования».
С этого времени в стране постоянно проводится большая работа по созданию учебников и учебных пособий нового поколения, отвечающих современным требованиям. Развивается и совершенствуется система подготовки новых учебников. При этом особое внимание уделяется качеству подготавливаемых учебников, ведь это - основа качественного образования.
Одним из направлений проводимой в стране работы является ежегодный республиканский конкурс «Автор лучшего учебника и учебной литературы года», проводимый по инициативе республиканского фонда «Истеъдод» совместно с Министерствами высшего и среднего специального образования и народного образования.
Победители и призеры по итогам конкурса награждаются соответствующими дипломами и денежными премиями. Кроме того, список награжденных авторов публикуется в средствах массовой информации, что является особой гордостью для учебных заведений, чьи представители стали призерами.
В 2016 году от Филиала МГУ в конкурсе принял участие заместитель руководителя филиала, кандидат экономических наук, доцент А.Б. Маманазаров. Совместно со своим наставником- заслуженным деятелем науки республики, доктором экономических наук, профессором А.У.Ульмасовым он представил на конкурс учебное пособие «Экономика», рекомендованное для студентов бакалавриата неэкономических направлений.
По итогам конкурса среди более чем 180 представленных учебников и пособий данное учебное пособие получило почетное II-е место. Исполнительный директор Э.М. Сайдаматов и все сотрудники филиала горячо поздравили А.У.Ульмасова и А.Б. Маманазарова с этим важным событием, пожелали им дальнейших творческих успехов.
Также коллектив филиала тепло поздравил доцента кафедры «Прикладная математика и информатика» Б.Ш. Усманова, который в 2016 году тоже участвовал в республиканском конкурсе «Автор лучшего учебника и учебной литературы года». Представленное им учебное пособие “Basicsofperfomance” для системы высшего образования получило в своей номинации III-место.
После торжественной части прошла презентация учебного пособия «Экономика». В нем принял участие заслуженный деятель науки РУз, доктор экономических наук, профессор А.У.Ульмасов. Он рассказал присутствующим о содержании учебного пособия, его предназначении и ответил на многие интересующие вопросы.
Затем с докладом на тему «Система подготовки научных и научно-педагогических кадров: опыт, проблемы и пути их решения» выступил кандидат технических наук, доцент кафедры «Прикладная математика и информатика» Б.Ш. Усманов. После доклада состоялись прения, в которых присутствующие задавали интересующие их вопросы.
Р. Шагаев