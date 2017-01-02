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Научный семинар "Наука и культура" прошел в Ташкенте

Научный семинар "Наука и культура" прошел в Ташкенте


В Филиале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Ташкенте по инициативе кафедр «Общегуманитарные и социально-экономические дисциплины» и «Прикладная математика и информатика» был организован и проведен открытый научный семинар «НАУКА И КУЛЬТУРА» на тему: «Система подготовки научных и научно-педагогических кадров: опыт, проблемы и пути их решения».

Научный семинар "Наука и культура" прошел в Ташкенте
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На семинаре присутствовали руководители филиала, преподаватели всех кафедр и приглашенные гости.

Научный семинар "Наука и культура" прошел в Ташкенте


Перед началом мероприятия была озвучена приятная новость. Как известно, с 1998 года действует Постановление Кабинета Министров РУз «О совершенствовании обеспечения учебной литературой и учебниками системы непрерывного образования».

Научный семинар "Наука и культура" прошел в Ташкенте
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С этого времени в стране постоянно проводится большая работа по созданию учебников и учебных пособий нового поколения, отвечающих современным требованиям. Развивается и совершенствуется система подготовки новых учебников. При этом особое внимание уделяется качеству подготавливаемых учебников, ведь это - основа качественного образования.

Научный семинар "Наука и культура" прошел в Ташкенте


Одним из направлений проводимой в стране работы является ежегодный республиканский конкурс «Автор лучшего учебника и учебной литературы года», проводимый по инициативе республиканского фонда «Истеъдод» совместно с Министерствами высшего и среднего специального образования и народного образования.

Научный семинар "Наука и культура" прошел в Ташкенте


Победители и призеры по итогам конкурса награждаются соответствующими дипломами и денежными премиями. Кроме того, список награжденных авторов публикуется в средствах массовой информации, что является особой гордостью для учебных заведений, чьи представители стали призерами.

Научный семинар "Наука и культура" прошел в Ташкенте


В 2016 году от Филиала МГУ в конкурсе принял участие заместитель руководителя филиала, кандидат экономических наук, доцент А.Б. Маманазаров. Совместно со своим наставником- заслуженным деятелем науки республики, доктором экономических наук, профессором А.У.Ульмасовым он представил на конкурс учебное пособие «Экономика», рекомендованное для студентов бакалавриата неэкономических направлений.

Научный семинар "Наука и культура" прошел в Ташкенте


По итогам конкурса среди более чем 180 представленных учебников и пособий данное учебное пособие получило почетное II-е место. Исполнительный директор Э.М. Сайдаматов и все сотрудники филиала горячо поздравили А.У.Ульмасова и А.Б. Маманазарова с этим важным событием, пожелали им дальнейших творческих успехов.

Научный семинар "Наука и культура" прошел в Ташкенте


Также коллектив филиала тепло поздравил доцента кафедры «Прикладная математика и информатика» Б.Ш. Усманова, который в 2016 году тоже участвовал в республиканском конкурсе «Автор лучшего учебника и учебной литературы года». Представленное им учебное пособие “Basicsofperfomance” для системы высшего образования получило в своей номинации III-место.

Научный семинар "Наука и культура" прошел в Ташкенте


После торжественной части прошла презентация учебного пособия «Экономика». В нем принял участие заслуженный деятель науки РУз, доктор экономических наук, профессор А.У.Ульмасов. Он рассказал присутствующим о содержании учебного пособия, его предназначении и ответил на многие интересующие вопросы.

Научный семинар "Наука и культура" прошел в Ташкенте


Научный семинар "Наука и культура" прошел в Ташкенте


Затем с докладом на тему «Система подготовки научных и научно-педагогических кадров: опыт, проблемы и пути их решения» выступил кандидат технических наук, доцент кафедры «Прикладная математика и информатика» Б.Ш. Усманов. После доклада состоялись прения, в которых присутствующие задавали интересующие их вопросы.

Р. Шагаев
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Р. Шагаев
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