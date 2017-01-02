IUT и АКБ Hamkorbank подписали меморандум о взаимопонимании
Между Университетом Инха в г. Ташкенте и Акционерным коммерческим банком Hamkorbank подписан меморандум о взаимопонимании, предполагающий сразу несколько направлений сотрудничества.
Hamkorbank рассмотрит несколько возможностей: например, создание ежегодного проекта грантов для студентов IUT, хорошо зарекомендовавших себя на практике и собеседовании. Другой вариант – поддержка студентов в создании ими программ, касающихся банковской деятельности.
Кроме того, студенты будут участвовать в разработке программных продуктов, используемых в работе банка. А банковские сотрудники пройдут курсы обучения и повышения квалификации, которые позволят им более эффективно использовать новейшие информационные технологии. Преподавать на курсах будут опытные лекторы и тренеры-практики.
Запланированы и другие совместные проекты по развитию банковской сферы, в частности – интернет-банкинга и мобильного банкинга.
Анна Ним.