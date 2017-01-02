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→ IUT и АКБ Hamkorbank подписали меморандум о взаимопонимании
Сегодня, 19:09 0 62 Рейтинг0 Напечатать

IUT и АКБ Hamkorbank подписали меморандум о взаимопонимании

IUT и АКБ Hamkorbank подписали меморандум о взаимопонимании

Между Университетом Инха в г. Ташкенте и Акционерным коммерческим банком Hamkorbank подписан меморандум о взаимопонимании, предполагающий сразу несколько направлений сотрудничества.

Hamkorbank рассмотрит несколько возможностей: например, создание ежегодного проекта грантов для студентов IUT, хорошо зарекомендовавших себя на практике и собеседовании. Другой вариант – поддержка студентов в создании ими программ, касающихся банковской деятельности.

Кроме того, студенты будут участвовать в разработке программных продуктов, используемых в работе банка. А банковские сотрудники пройдут курсы обучения и повышения квалификации, которые позволят им более эффективно использовать новейшие информационные технологии. Преподавать на курсах будут опытные лекторы и тренеры-практики.

Запланированы и другие совместные проекты по развитию банковской сферы, в частности – интернет-банкинга и мобильного банкинга.

Анна Ним.
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Анна Ним
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