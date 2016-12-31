Ташкентское предприятие намерено поставлять кабели и провода на заводы Apple
Совместное предприятие ProCab, производитель кабельной и проводниковой продукции в Узбекистане, официально включено в список поставщиков Apple.
Как сообщили в компании, ProCab в декабре подала заявку на получения статуса поставщика Apple. В заявке были указаны следующие виды продукции: медные кабели и провода, силовые кабели, изолированные и неизолированные провода. 27 декабря пришел ответ от Apple об успешном добавлением компании ProCab в список поставщиков.
«Apple славится своим стремлением добиваться высокого качества и ProCab хочет в этом помочь. Мы отправили заявку на получения статуса поставщика. Также направили письмо CEO Apple Тиму Куку и пригласили посетить наш завод в Ташкенте. Мы рады будем сотрудничать с Apple и продвигать изготовленную в Узбекистане продукцию на мировых рынках,» - прокомментировали в компании.
Отметим, что впервые компания из Узбекистана стала поставщиком продукции для производства знаменитых "яблочных" гаджетов. Что касается самой компании, то завод, расположенный в Сергелийском районе, оснащен современным оборудованием из Германии, Финляндии, Японии, Турции. На заводе налажен выпуск силовых и контрольных кабелей, монтажных, многожильных, обмоточных и других видов проводов.
на фото один из заводов Apple (источник изображения: investtalk.ru)