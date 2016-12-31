Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ Ташкентское предприятие намерено поставлять кабели и провода на заводы Apple
29-12-2016, 14:52 1 3341 Рейтинг2 Напечатать

Ташкентское предприятие намерено поставлять кабели и провода на заводы Apple

Ташкентское предприятие намерено поставлять кабели и провода на заводы Apple

Совместное предприятие ProCab, производитель кабельной и проводниковой продукции в Узбекистане, официально включено в список поставщиков Apple.

Как сообщили в компании, ProCab в декабре подала заявку на получения статуса поставщика Apple. В заявке были указаны следующие виды продукции: медные кабели и провода, силовые кабели, изолированные и неизолированные провода. 27 декабря пришел ответ от Apple об успешном добавлением компании ProCab в список поставщиков.
Ташкентское предприятие намерено поставлять кабели и провода на заводы Apple

«Apple славится своим стремлением добиваться высокого качества и ProCab хочет в этом помочь. Мы отправили заявку на получения статуса поставщика. Также направили письмо CEO Apple Тиму Куку и пригласили посетить наш завод в Ташкенте. Мы рады будем сотрудничать с Apple и продвигать изготовленную в Узбекистане продукцию на мировых рынках,» - прокомментировали в компании.

Отметим, что впервые компания из Узбекистана стала поставщиком продукции для производства знаменитых "яблочных" гаджетов. Что касается самой компании, то завод, расположенный в Сергелийском районе, оснащен современным оборудованием из Германии, Финляндии, Японии, Турции. На заводе налажен выпуск силовых и контрольных кабелей, монтажных, многожильных, обмоточных и других видов проводов.

на фото один из заводов Apple (источник изображения: investtalk.ru)
Комментарии

Эдвард
Новость чистой воды пиарный фейк.
Любой может добавить свою компанию в базу потенциальных поставщиков-соискателей: https://clearmater.apple.com/procurement/

цитировать
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Топ статей за 5 дней

В 2017 году в Узбекистане может быть отменено лицензирование трех видов предпринимательской деятельности

2 января в Узбекистане объявлено выходным днем

Ташкент: к Новому году готов!

Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании приемных президента в каждом городе и районе республики

Похожие статьи

Nokia компанияси Apple‘ни судга берди

Apple виртуал кўзойнакларни ишлаб чиқаришни бошлади

Apple миллиардинчи iPhone сотилганини маълум қилди

Samsung Apple’дан устун келди

Apple запатентовала технологию блокирования съёмок на концертах

Реклама на сайте
LCN