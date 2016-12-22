Korea Post предложила проект модернизации «Почты Узбекистана»
В апреле этого года в Сеуле состоялись первые контакты руководства АО «Узбекистон почтаси» с руководством Korea Post, на которых были определены приоритетные направления совместного взаимодействия.
В августе корейская сторона провела изучение уровня автоматизации рабочих мест объектов почтовой связи АО «Узбекистон почтаси». В ходе встреч и переговоров с местными специалистами обсуждены вопросы по совершенствованию почтовой инфраструктуры и внедрению информационных технологий в почтовую сферу.
По информации пресс-службы ведомсва, 15 декабря состоялась встреча Генерального директора АО «Узбекистон почтаси» Ш.Атамухамедова с прибывшей в Ташкент делегацией «Почты Кореи» во главе с ее президентом Ким Ки Деок. Основной целью встречи было ознакомление с проектом модернизации объектов почтовой связи АО «Узбекистон почтаси», разработанным корейскими специалистами в результате проведенного ранее изучения.
По итогам переговоров стороны выразили мнение, что поэтапную реализацию представленного проекта можно рассматривать в качестве «дорожной карты» дальнейшего развития почты Узбекистана. Корейские специалисты считают, что того можно достичь за счет значительного повышения качества почтовых операций, улучшения системы почтовой логистики, широкого внедрения ИКТ и новых видов почтовых услуг.