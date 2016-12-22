Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ Korea Post предложила проект модернизации «Почты Узбекистана»
Вчера, 13:53 0 625 Рейтинг0 Напечатать

Korea Post предложила проект модернизации «Почты Узбекистана»

Korea Post предложила проект модернизации «Почты Узбекистана»

В апреле этого года в Сеуле состоялись первые контакты руководства АО «Узбекистон почтаси» с руководством Korea Post, на которых были определены приоритетные направления совместного взаимодействия.

В августе корейская сторона провела изучение уровня автоматизации рабочих мест объектов почтовой связи АО «Узбекистон почтаси». В ходе встреч и переговоров с местными специалистами обсуждены вопросы по совершенствованию почтовой инфраструктуры и внедрению информационных технологий в почтовую сферу.

По информации пресс-службы ведомсва, 15 декабря состоялась встреча Генерального директора АО «Узбекистон почтаси» Ш.Атамухамедова с прибывшей в Ташкент делегацией «Почты Кореи» во главе с ее президентом Ким Ки Деок. Основной целью встречи было ознакомление с проектом модернизации объектов почтовой связи АО «Узбекистон почтаси», разработанным корейскими специалистами в результате проведенного ранее изучения.

По итогам переговоров стороны выразили мнение, что поэтапную реализацию представленного проекта можно рассматривать в качестве «дорожной карты» дальнейшего развития почты Узбекистана. Корейские специалисты считают, что того можно достичь за счет значительного повышения качества почтовых операций, улучшения системы почтовой логистики, широкого внедрения ИКТ и новых видов почтовых услуг.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *
Топ статей за 5 дней

В Узбекистан придут сильные морозы

В Мирзо-Улугбекском районе построят около сотни многоэтажек, базар и набережную

Влюбленная россиянка необычно отомстила красавчику из Узбекистана

За два дня сняты с должности хокимы четырех областей

christina
Похожие статьи

АО «Узбекистон почтаси» иностранный инвестор не потребуется

К 25-летию Независимости выпущена серия почтовых марок

Узбекистан и Корея обсудили вопросы трудовой миграции

Не менее 15% госпакета акций АО «Узбекистон почтаси» получат иностранцы

Новая серия эко-марок

Реклама на сайте
LCN