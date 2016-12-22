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→ В Узбекистан прилетели на зимовку свиристели
20-12-2016, 13:01 0 835 Рейтинг0 Напечатать

В Узбекистан прилетели на зимовку свиристели

В Узбекистан прилетели на зимовку свиристели

Прекрасным подарком этой зимы орнитологи и бердвотчеры Узбекистана называют прилет свиристелей на территорию нашей страны. Стайку красивейших птиц в начале декабря наблюдали сотрудники Экоцентра “Джейран”. На днях стайку поменьше заметили в Самаркандском Ботаническом саду.

"Сложно перепутать этих пернатых с другими представителями орнитофауны. Природа щедро одарила свиристелей яркой внешностью: большим розовым хохолком, буровато – серым с розовым оттенком оперением, черными крыльями с желтыми и белыми полосками, на хвосте – желтый кант, а возле глаз и горла — черные полосы. Оперение свиристелей изумительно отливается на солнце и напоминает китайский шелк", - рассказали в пресс-службе Госкомприроды.

По словам орнитологов, свое название свиристели получили из-за характерного пения, напоминающего мелодию свирели. Хотя для жителей Узбекистана их трели напомнят больше треск цикад с журчанием речки. Свиристели являются кочевыми птицами, они не совершают больших перелетов в другие страны. Отправиться на поиски новых мест их могут заставить нехватка кормов и трудность добычи пищи в связи с суровыми погодными условиями.

Питаются они насекомыми, личинками, почками деревьев, но особенно любят ягоды, мелкие плоды.Орнитологи отмечают еще один признак этих пернатых: свиристели настолько прожорливые птицы, что не вся пища, съеденная ими, усваивается организмом: часть проглоченных семян, попадая на землю, дают полноценные всходы. Таким образом, природа сама заботится о распространении растений.

А увидим ли мы этих красавцев с хохолком в Ташкенте? Ученые не берутся однозначно утверждать, долетят ли они до столицы, но мы надеемся, что они порадуют нас с вами.

фото: Наталья Мармазинская
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