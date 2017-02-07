Узбекистан-наш общий дом. 80 лет в единой семье
Поздравление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в связи с 25-летием Республиканского интернационального культурного центра, его слова о дружбе народов, о мире и согласии, царящими в Узбекистане, думается никого не оставили равнодушными, нашли горячий отклик в сердце каждого узбекистанца.
Дружба между народами рождает дружбу между отдельными людьми, а дружба отдельных людей цементирует дружбу между народами. Всё взаимосвязано. Думая об этом, мне захотелось написать о представителях одной из диаспор, которые проживают вот уже 80 лет в Узбекистане, считают её Родиной, нашим общим домом, - о корейцах…
Так получилось, что в жизни мне часто приходилось учиться, работать, дружить с представителями корейского народа, решать совместно различные вопросы. Среднюю школу я посещал с корейцем Валерием Хваном, который отлично учился. Мы вместе играли, вместе готовили уроки. После школы он поступил в Армавирскую высшую лётную школу – стал лётчиком. Я поступил в пединститут и стал учителем. В 1969 году я работал заместителем директора школы №156 г. Ташкента и вместе со старшеклассниками поехал на сбор хлопка в знаменитый колхоз «Полярная звезда» Уртачирчикского района, который возглавлял дважды Герой труда Ким Пен Хва. По различным вопросам мне приходилось часто обращаться к нему и все они решались благожелательно, с проявлением большой заботы о наших учащихся, приехавших на помощь хлопкоробам.
Через некоторое время я перешёл на работу в Ташкентский обком комсомола и в 1971 году по заданию секретаря ЦК комсомола республики Алимджана Камильджанова и первого секретаря обкома комсомола Амиля Исхакова был командирован в знаменитый колхоз «Политотдел» Юкоричирчикского района, который возглавлял Герой труда Хван Ман Гым Григорьевич. Целью командировки было изучение деятельности хозяйства, чтобы на основе его опыта, с участием группы учёных Института экономики сельского хозяйства, можно было составить план социально-экономического плана развития одного из отсталых хозяйств и по инициативе молодёжи вывести его в передовые.
Предварительно я побывал на приёме у второго секретаря райкома партии Назима Насыровича Насырова, который пользовался большим авторитетом у актива Ташкентской области. Получив от него соответствующую консультацию, я направился к председателю колхоза «Политотдел». Тимофей Григорьевич поговорил со мной благожелательно, одобрил начинание молодёжи и дал соответствующую консультацию по осуществлению нашего проекта. Я ушёл от него полный восхищения его кругозором, дальновидностью и умением решать сложные вопросы.
Выдающийся государственный и общественный деятель Узбекистана академик А.У. Салимов, вспоминая Хван Ман Гыма, в своих воспоминаниях пишет: «Это был удивительный человек во всех отношениях… Смерть была для Хвана одним мигом. Но его имя, его дела навсегда останутся в памяти людей, в истории Узбекистана, в его детях, учениках, друзьях».
Внёсший большой вклад в социально-экономическое развитие Узбекистана, работавший на руководящих должностях в республике, бывший председатель Комитета рыбного хозяйства, замечательный сын корейского народа Хайгюн Тен в своих воспоминаниях пишет «Я в каком-то смысле считаю себя узбеком. Когда на сессии Верховного Совета Узбекистана решался вопрос о государственном языке, я выступил и поддержал предложение о том, чтобы узбекскому языку был дан статус государственного языка. Я бесконечно благодарен узбекскому народу. Благодаря замечательным качествам узбекского народа, адаптация корейцев на новой земле, после переселения, прошла успешно».
Ряд лет я работал заместителем председателя Кибрайского райисполкома, на территории которого находится спортивная база футбольной команды «Пахтакор». Здесь часто бывал заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту республики Виталий Фен - будущий посол Узбекистана в Республике Корея. В. Фен всегда приезжал с дельными предложениями, советами, многое сделал для развития спорта, а будучи послом, внёс большой вклад в развитие дружбы между узбекским и корейским народами, в рост международного авторитета нашей страны…
Как известно, 21 августа 1937 года, Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) и Совет Народных Комиссаров СССР приняли постановление о выселении корейского населения Приморья в республики Средней Азии и Казахстана. Накануне 80-летия переселения корейцев в Узбекистан, думая о представителях корейской диаспоры, с которыми мне посчастливилось вместе работать, встречаться, я вспоминаю знаменательную беседу председателя колхоза «Политотдел» Ман Гым Хвана с Н.С. Хрущёвым в 1962 году, когда он посетил данное хозяйство.
Ман Гым Хван вспоминает : «Вдруг Хрущёв в присутствии всех секретарей нашего ЦК сказал :
- Переселение корейцев, всё Берия придумал. Я тогда был с Молотовым в приёмной у Сталина, когда Сталин спросил Берию : «Как отличить японцев от корейцев, если будет война с Японией?» Берия тут же ответил: «Да очень просто. Мы корейцев выселим». - Вот так это было, - и, обратившись ко мне, Никита Сергеевич поинтересовался. – Товарищ Хван, а теперь желаете вернуться обратно? Мы разрешим, пожалуйста. Ш.Р. Рашидов меня опередил:
- Нет, Никита Сергеевич, они никуда не поедут.
-Подожди, Шараф, пусть Хван скажет.
- Нам ехать, действительно, не с руки, - говорю ему. – Молодёжь уже не знает Дальнего Востока, да и экономически невыгодно. Здесь у нас хорошие урожаи, растим хлопок, овощи, фрукты, развиваем животноводство. После Узбекистана там трудно пришлось бы. От переезда не будет пользы ни нам, ни государству.
-Что ж, толкуете правильно, согласился Хрущёв… »(из воспоминаний Хван Ман Гыма, по книге «БРУТТ КИМ . МИХАИЛ КИМ ХВАН МАН ГЫМ: ЧЕРЕЗ ОЛИМП И ГОЛГОФУ». Baktria Press. Taшкент. 2013).
Я думаю, что тогда Тимофей Григорьевич Хван говорил прежде всего из любви к Узбекистану, к узбекской земле, к узбекскому народу.
Пусть крепнет дружба между узбекским и корейским народами, между всеми народами, проживающими на нашей земле, для которых Узбекистан – наш общий дом!
Н. ТАИРОВ
политолог