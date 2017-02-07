Тропами великих классиков
В этом году исполняется 120 лет выдающемуся литературоведу, заслуженному деятелю науки Узбекистана, доктору филологических наук Порсо Шамсиеву. Это прекрасный повод поговорить об ушедших, возможностях их творческого наследия решать сегодняшние проблемы науки.
Если бы Шамсиев оставил после себя просто научные комментарии, фактически реанимировавшие главные произведения Алишера Навои («Хамсу») и Захириддина Бабура («Бабурнаме»); если бы он всего лишь участвовал в подготовке и проведении 500-летия Навои, - то он уже бы остался в истории. (Хотя конкретной цели прославиться он себе не ставил). Шамсиев буквально ветром ворвался в сферу новой национальной педагогики, обучения узбекскому языку, составив учебники (а это ценится в его среде превыше всего!). Шамсиев подготовил научные словари, ставшие настольными книгами любого современного филолога.
Еще одна черта шамсиевского наследия это, так сказать, его монолитность. Филологи той поры не распределяли рукописи по национально-языковым квартирам, не возводили в приоритет сравнительную лингвистику, - чему пример бережное, трепетное отношение Шамсиева к творческой дружбе великих Джами и Навои. Шамсиев рассматривал труды этих литературных гигантов в единстве, опираясь при этом на общую линию классической поэзии мусульманского Востока 15 века, времени, когда Литература была возведена в культ. И это помогло достичь наилучших результатов.
Утверждать, как это делают молодые зарубежные авторы, что у узбекской филологической науки первой половины 20 века не было ее текстологической части, не совсем верно. Да, тогдашние ученые пристраивались к реалиям, работали практически в «походных» условиях, – но они и вдыхали новую жизнь в эту, традиционную отрасль узбекской науки словесности. Профессор Шамсиев, если судить по прижизненным и последующим трудам, преуспел в этой отрасли более всего. Он построил для своих единомышленников плацдарм, откуда можно было дальше восстанавливать историю и судьбу письменных памятников.
Коренной, с богатой родословной, ташкентец, потомственный столичный просветитель, он окончил насчитывающее 400-летнюю историю медресе Кукельдаш в Бухаре (а это была сеть среднеазиатских университетов, где учились Махтумкули, Мукими, Фуркат, Хамза, Айни; ташкентский Кукельдаш в конце 19-начале 20 веков временно не функционировал), Шамсиев усвоил в медресе как религиозную, так и светскую грамоту, стал непревзойденным знатоком манускриптов.
Мы бы могли привести оценки наследия Шамсиева, данные англичанином Эдвардом Оллуортом, россиянином Сергеем Ивановым, японцем Эйджи Мано, азербайджанцем Гамидом Араслы, таджикистанцем Абдулгани Мирзоевым – это будут штрихи, достаточо широкие к портрету Шамсиева. Как впрочем и его сотрудничество с узбекскими академиками Вахидом Захидовым, Ибрагимом Муминовым, другими корифеями.
Шамсиев никогда не отрекался от своей профессии, даже в годы гражданской войны, когда иметь звание интеллигента было совсем не престижно. Он дотошно разгребал рукописи малоизвестных поэтов, разводя смысловые заросли; он подготовил блестящую плеяду своих, ныне здравствующих учеников. Он довольствовался ролью сотрудника академического Института языка и литературы – вплоть до своей смерти в марте 1972. Чем не пример сегодняшним молодым ученым и педагогам?
Иногда приходится слышать, особенно от начинающих филологов, что ученые той поры допускали ошибки. Но, как говорил один известный политик, исторические заслуги судятся не по тому, чего не дали те или иные деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно с своими предшественниками. Шамсиев дал языкознанию и литературоведению ушедшего столетия достаточно много. И его хватит еще надолго.
Видите ли, узбекские интеллигентские гены, чего скрывать, часто находятся в состоянии перманентного покоя, из которого их именно сейчас надо вывести. Когда же это удастся, возродится новое, конструктивное просветительское движение, носящее характер бурный, целенаправленный. Приведи Бог это увидеть. Наследие Порсохон-ака Шамсиева и многих других узбекских ученых помогает научному миру подготовиться к встрече с новой реальностью.
На снимках: (1) групповое фото: в центре – Гафур Гулям, справа – П.Шамсиев; (2) группа интеллигентов вместе с Гафуром Гулямом (П.Шамсиев – в верхнем ряду слева); (3) на отдыхе в Кисловодске: в центре – Алексей Толстой, слева – Зульфия, крайний слева – П.Шамсиев; (4) Хамид Алимджан, Хади Зариф, П.Шамсиев.
Назар Шохин