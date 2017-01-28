Мир Алишера Навои
В данной статье я хотел бы коснуться вопросов, которые нет-нет да возникают среди людей, возможно, далёких от литературы. Читая восхищённые отклики о творчестве гениального узбекского поэта Алишера Навои, видя с каким благоговением ежегодно отмечаются дни его рождения, в том числе и в 1941 году в осаждённом фашистскими войсками Ленинграде, удивлённо констатируя, что в честь этого литератора, просветителя и государственного деятеля далёкой средневековой эпохи в настоящее время назван город Навои, главный Национальный парк в столице республики, Национальная библиотека Узбекистана, Ташкентский театр оперы и балета, проспект и станция метро, Государственный музей литературы Академии наук и Самаркандский университет, иной раз некоторые неискушённые люди спрашивают: а так ли он велик, не наблюдается ли здесь определённый фактор идеализации нашего великого предка?
Чтобы отвести такие сомнения нужно бы предложить скептикам прежде всего ближе ознакомиться с самим творчеством поэта, с его жизнью и деятельностью, а также с огромной литературой – научной и просветительской, посвящённой этой уникальной личности. Но и в этом случае могут появиться возражения: конечно же, узбекам хочется боготворить своего национального кумира, но так ли с ними солидаризируются объективные учёные других стран и народов? Учитывая такую возможность, я счёл нужным привести весьма, на мой взгляд, убедительный факт: еще в 1948 году крупнейший российский востоковед Евгений Эдуардович Бертельс в своей книге «Алишер Навои» писал: «Нас часто обвиняют в том, что мы идеализируем Алишера Навои. Но Алишер Навои был таким человеком, которого нельзя не идеализировать!» Подкупающая категоричность, не правда ли?
Кстати, на Западе уже в 16 веке высоко оценивали исключительность среднеазиатского мыслителя, к примеру, ещё в 1557 году в Венеции – на итальянском, а в 1583 году в Базеле – на немецком языках была опубликована поэма Навои «Семь планет», а затем переводы его поэм появились на французском, английском, русском и других языках.
Как ни странно, умалить значение Алишера Навои пытались даже в конце советского периода нашей истории, при этом узбекскими учёными. В 1988 году в главной газете Узбекистана «Правда Востока» была опубликована статья крупного учёного, доктора наук, профессора Г.Х., в которой он призывал не терять классового подхода в оценке жизни и деятельности наших выдающихся предков, подчёркивая, что некоторые из них, в том числе Алишер Навои и Бабур, являлись представителями господствующих прослоек населения. Критикую уважаемого и авторитетного учёного я не задним числом – тогда же мне довелось выступить на крупном идеологическом совещании в ЦК партии с участием руководства республики и «гостей» из Москвы. Я сказал, что нельзя допускать такой вульгаризаторский подход, иначе мы откажем в заслуженном величии и таким выдающимся деятелям духовной сферы, как, к примеру, автор «Утопии» Томас Мор, являвшийся Лорд-канцлером Англии, автор «Фауста» Иоганн Гёте, бывший первым министром в Веймаре, знаменитые литераторы Гавриил Державин, Василий Жуковский, Александр Грибоедов, Михаил Салтыков-Щедрин, Фёдор Тютчев и другие крупные государственные деятели и дипломаты России. Зал бурно аплодировал, хотя председательствующий Р.Нишанов трижды прерывал меня из-за того, что я «перебрал» время. В итоге я «защитил» имя великого Навои, но с тех пор приобрёл в лице Г.Х. активного врага.
Алишер Навои всей своей жизнью, вдохновенным творчеством и практическими делами служил людям. «Если ты беспечен к горестям других, тебя нельзя назвать человеком». Эти строки, написанные более пятисот лет назад, красноречивее любых других говорят о предназначении человека, о том, ради чего стоит жить на земле. Такими мыслями и идеями пропитано все творчество Навои. А ещё – возвеличиванием любви, чувства, которое обогащает и делает счастливым человека. Его герои Фархад и Ширин, Лейли и Меджнун, показывают образцы Любви — единственной силы, которая может уничтожить корни зла. Наивно? - может быть, но в течение 1000-летий человечество так и не нашло другой действенной силы.
Если кого-то хоть в малой степени «зацепили» мои рассуждения, то я адресую читателей к моей же статье «Уроки Навои», опубликованной на данном сайте 2 года назад. В ней я дал развёрнутую характеристику значения Алишера Навои. В данном случае не хочу повторяться. Но, учитывая, что отечественными и зарубежными учеными-навоиведами (в первую очередь хочется назвать имя Азиза Каюмова, который на недавней встрече президента Ш.М.Мирзиёева с членами Академии Наук поразил всех присутствующих доводами об исключительной актуальности Алишера Навои) собрано столько уникальных исторических документов и рукописей, выполнено столько исследований, написано монографий, что вполне хватило бы на целый музей. И здесь я вновь хочу призвать наше руководство открыть в Ташкенте или Самарканде, а может, и там и там, специальную кафедру духовного наследия Алишера Навои с подготовкой узбекских и иноязычных специалистов. Желательно было бы создать специальный Институт Навои, подобно Гёте-Институту в ФРГ, Культурным Центрам Сервантеса в Испании, В. Гюго во Франции, Мицкевича в Польше и др. Да и Институт языка Академии наук России также называется «Пушкинским Домом».
Позволю себе повторить, что необходимо практически, с прицелом на будущее, «подчеркнуть абсолютный приоритет узбекского народа на навоийское наследие, ибо именно он – основатель нашего литературного языка, именно он – символ гуманизма, мудрости, благородства и уровня творческого потенциала узбекской нации, и в то же время, именно он – цементирующее начало духовного родства всех тюркских и ираноязычных народов Центральной Азии и Афганистана».
Мир Алишера Навои должен быть максимально доступен для всех, кто в наше крайне жестокое и противоречивое время тянется к прекрасному, к торжеству справедливости и гуманности.
А. ХОДЖАЕВ