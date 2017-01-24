Отрывок из готовящейся к изданию книги о Великом князе Николае Константиновиче
…Вышеописанные события 1878 года, связанные с научными исследованиями Великого князя, и контроль, установленный над его не многочисленными связями в Оренбурге, никак не влияли на развития его отношений с Надеждой Александровной Дрейер.
Когда, где и при каких обстоятельствах, он познакомился с ней неизвестно. В рапортах жандармских офицеров того периода, отражены только невинные пешие, конные прогулки, или увеселительные визиты к редким знакомым Его Высочества. Отмечались и часы их встреч в своих домах. Встреч, до обряда венчания совершенно невинных. Доказательство тому в сопоставлении: документально зафиксированные даты их первых встреч и свиданий; венчание в Бердинской сельской церкви 15 февраля 1878 года; рождение 19 декабря 1878 года сына Артемия в городе Самаре…
Многие десятилетия биография Артемия Николаевича (Искандер с 1899 года) для научного мира была окутана непроницаемой тайной. Впервые ее развеял самарский краевед Игорь Махтев, опубликовав в Интернете летом 2016 года очерк «О князе опальном замолвите слово». В тексте автор обнародовал интригующую выписку из метрической книги Саратовского Кафедрального собора: “Дворянка Надежда Александровна Дрейер приняла на воспитание младенца, при записке следующего содержания: “Прошу Вас принять на воспитание младенца, родившегося 19 декабря 1878 года, окрестить его под именем Артемия, и дать фамилию Волынский. (Подпись) Ключарь протоиерей Алексий Кротков, протодиакон Павел Румянцев”.
Крестили младенца с выполнением условий, изложенных в записке, в Воскресенском Соборе города Самары 15 февраля 1879 года.
Согласно записи в метрической книге восприемниками (т.е. крестниками) Артемия Волынского стали самарский купец Георгий Иванович Курлин и его жена Вера Акимовна. Там же присутствует графа для желающих оставить свои свидетельские подписи. В числе подписавшихся все тот же Георгий Курлин и его брат, тоже местный купец Константин Курлин.
Что связывало великого князя и Надежду Александровну Дрейер с семейством Курлиных? В нашей беседе И. Махтев предположил: “казак Уральского торгового общества старший брат Георгий Курлин мог познакомиться с великим князем в его первый визит в город в 1874 году”.
Эпизод
Данные о периоде рождения Артемия позволили реконструировать неизвестные эпизоды из хроники развития личных отношений между Н.А. Дрейер и Великим князем.
От “Конфетно-букетных” отношений к более близким они перешли примерно в первой половине апреля 1878 года. То есть только через два, два с половиной месяца после своего февральского венчания, что само по себе говорит о многом.
Не исключено, что Надежде Александровне и беременность свою удавалось внешне скрывать достаточно долго. Способствовать этому могли фасоны верхней женской одежды того времени и миниатюрность фигуры молодой женщины. Подтверждение этому в отсутствии упоминаний об ее “интересном положении” в рапортах жандармских офицеров, сообщавших по инстанции о Самарской жизни Великого князя и Надежды Дрейер. Понятно, что факт ее беременности был шоком и в Санкт-Петербурге, особенно у придворных, сообщавших новости Императору Александру II.
А. ГУДАРЗИ -НАДЖАФОВ