Махмудходжа Бехбуди: Права не даются, а завоевываются!
В Самарканде 19 января торжественно отметили день рождения видного просветителя Махмудходжи Бехбуди. Мероприятие прошло в областном институте переподготовки и повышения квалификации работников народного образования, где установлен единственный в Узбекистане памятник этому крупнейшему представителю джадидизма.
В актовом зале института собрались поэты, писатели, журналисты, работники сферы просвещения, родственники Бехбуди. Доцент Дилбар Уринбаева ознакомила собравшихся с биографией просветителя. Она в частности отметила, что ровно 142 года тому назад недалеко от Самарканда родился будущий ученый, педагог, издатель и журналист, основатель узбекской драматургии Махмудходжа Бехбуди.
Правнук просветителя Шохруххон Бехбуди в своем выступлении привел следующий факт: " За последние четверть века сделано немало для увековечения памяти ученого».
Книга «Махмудходжа Бехбуди», в которой собраны лучшие произведения автора, издана и переиздана несколько раз. Опубликовано немало научных и научно-популярных статей о его жизни и деятельности. «Мы особенно благодарны публицисту и писателю Нусрату Рахмату, благодаря усилиям которого 11 лет тому назад был поставлен памятник нашему прадеду. Ему пришлось преодолеть много трудностей, собирал нужные документы, обивал пороги многих кабинетов. Почти целый год потребовалось ему, чтобы убедить некоторых чиновников в необходимости установки памятника человеку, сделавшего очень много для своего народа», – сказал Шохруххон Бехбуди.
Председатель областного отделения Союза писателей Узбекистана Ориф Ходжи, говоря о значении наследия М.Бехбуди для нравственного воспитания нынешнего поколения, привел его слова: «Учитель и редактор – две руки и два глаза нации». Как отметил оратор, в этих словах спрятан глубокий смысл. Это говорит о том, как великий просветитель оценивал значение школы и образования, а также книги и чтение для развития общества, процветания нации.
Главный редактор газеты «Улугбек ворислари» поэтесса Жумагул Суванова рассказала о том, что М. Бехбуди говорил о значении светского образования и светской жизни как для мужчин, так и для женщин.
Писатель Нусрат Рахмат, который является активным пропагандистом идей известного джадида и автором романа о нем, говорил об истоках формирования передовых взглядов у М.Бехбуди. В этом плане заметную роль сыграли его путешествия по разным странам. В 1900 г. совершил паломничество в Мекку. В 1903–1904 гг. посетил Москву, Петербург, Казань и Уфу. В 1914 г. путешествовал по Турции, Египту и другим арабским странам.
Приведя данные факты, Нурат Рахмат отметил, что эти путешествия способствовали расширению кругозора М.Бехбуди и имели практическое значение: он написал восемь учебников по географии, в том числе «Пособие по географии России».
С течением времени, под воздействием разных обстоятельств, особенно изменений, которые происходили в России и Туркестане, меняются взгляды М.Бехбуди. Происходят также изменения в характере движение джадидов. Джадидизм возник в качестве просветительского движения, но в тот момент, когда решалась судьба Туркестана, превращается в мощную общественно-политическую силу. Выдвинутый в 1917 г. М.Бехбуди лозунг «Права не даются, а завоевываются!» стали девизом для джадидов.
Слушатели института – учителя общеобразовательных школ прочитали отрывки из произведений М.Бехбуди, а также демонстрировали сцену из его драмы «Отцеубийца». Мероприятие завершилось возложением цветов к подножию памятника великому просветителю.
Т. РАХМАТУЛЛАЕВ