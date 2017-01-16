Пусть Международный день переводчика будет действительно международным!

В 1991 году Международная Федерация переводчиков провозгласила 30 сентября Международным днём переводчика.

В течение небольшого промежутка времени празднование Международного дня переводчика стало важным событием среди представителей этой профессии. С каждым годом увеличивается количество стран, в которых действуют ассоциации переводчиков,

В настоящее время Международная федерация переводчиков, по сообщению СМИ, объединяет более 100 профессиональных ассоциаций, представляющих свыше 80 тысяч переводчиков, а Ассоциация переводчиков и преподавателей иностранных языков Узбекистана, принимает участие в деятельности Международной Федерации переводчиков в качестве наблюдателя.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев уделяет большое внимание труду переводчиков, переводу лучших произведений узбекской литературы на иностранные языки и шедевров мировой литературы на узбекский язык. Сегодня тысячи юношей и девушек мечтают стать переводчиками.

30 сентября переводчики во всём мире отмечают свой профессиональный праздник, однако мы не можем отмечать этот праздник. Потому что, дата Международного дня переводчика, имеет символическое значение. Она связана с днём смерти (30 сентября 419 (420) года) святого Иеронима Стридонского, который традиционно считается святым покровителем переводчиков. Согласно менталитета нашего народа праздновать день смерти человека не принято.

В связи с этим, было бы целесообразно, 30 сентября объявить Днём памяти покойного переводчика, а Международный день переводчика перенести на другой день, чтобы его могли отмечать переводчики всех стран: этот день не должен быть днём смерти человека. Пусть Международный день переводчика будет действительно международным!

Носир Таиров,

переводчик, политолог