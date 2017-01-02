Николай Русанов: Жизнь во имя Сада
Ташкент простился с доктором биологических наук Николаем Федоровичем Русановым. Верой и правдой служил он Ботаническому саду, который носит имя его отца - академика Федора Николаевича Русанова. И был учёным-патриотом, достойным сыном своих родителей, взрастившим вместе с ними уникальное собрание живых растений.
Вечная разлука приходит нежданно, оставляя несбывшимися надежды как можно больше узнать о судьбе человека из его уст. В наступившем году Николай Фёдорович, к прискорбию родных, коллег и друзей, не дожил до дня рождения. Между двумя датами в его биографии прочерк длиною в жизнь: 12 января 1938 – 8 января 2017. Светлая память.
Перебираю записи наших бесед. Вспоминаю взгляд серьёзных глаз, умение свободно оперировать фактами, сводя воедино прошлое с настоящим и прогнозируя последствия тех или иных перемен.
Познакомились мы года четыре назад. Узнала о нуждах учёного из сообщения в социальной сети. Созвонилась, испросила позволения навестить и после первой же встречи прониклась особым уважением к личности Николая Федоровича и его жены Нины Ивановны – истинных учёных. Огорчало, что заслуженных людей на склоне лет донимают болезни, что нет социальных служб, способных помочь им справиться с бытовыми заботами.
Опубликованные в СМИ журналистом-экологом Натальей Шулепиной и молодым журналистом Юлианой Мороз интервью, сообщения в соцсетях расширили круг друзей учёного. В Ташкенте, к счастью, много отзывчивых людей, и интернет позволяет объединиться в добрых делах. Русанову помогли с современным компьютером и доступом в интернет, бытовой техникой, позже привезли ходунки, инвалидную коляску. Он охотно делился воспоминаниями, мыслями, опытом. Не оставляли учёного и старые, и новые друзья, но это были эпизоды, а каждый новый день приносил то одну, то другую проблему, справиться с которыми пожилой супружеской чете непросто, а порою и невозможно.
Во время встреч в скромно обставленной квартире невольно возникало ощущение слияния времён. Студенткой как-то видела директора Ботанического сада – пожилого человека в старомодном пыльнике, со значительным, умным, но усталым и озабоченным лицом. Уже тогда знала, как выглядит гибрид гибискуса Ф.Н.Русанова – его в Узбекистане любят за устойчивость к жаре и морозам и выращивают повсеместно.
Думала ли, что спустя десятилетия войду в дом выдающегося биолога, познакомлюсь с его сыном и увижу на полках с книгами фотографию Русанова-отца – в строгом костюме, но с тем же выражением лица, которое запомнилось с юности. Великое всегда рядом, мы просто не успеваем заметить его тень в суете дней. Спешим, торопимся, многое откладывая на потом. Порою опаздываем осуществить желаемое. Этим летом обсуждала с друзьями, что хорошо бы свозить Николая Фёдоровича в Ботанический сад, в котором он не был три года, провести по осенним аллеям, дать возможность подышать свежим воздухом.
10 января 2017 года учёный прощался с Садом, и Сад прощался с ним.
Николай Фёдорович не считал себя великим. Никогда и нигде не проявлял чувства превосходства, не страдал чинопочитанием, на равных разговаривал как с высокопоставленными учёными, так и простыми рабочими. Об этом говорили коллеги, прощаясь с Русановым. Они ценили в учёном глубокие знания, широту интересов, пытливость ума и, конечно же, исключительное, самоотверженное трудолюбие и высочайший профессионализм. Сам он не превозносил своих заслуг и трудов, о них узнала со слов коллег: друга детства, кандидата биологических наук, ведущего специалиста УзНИИЛХ Евгения Александровича Буткова, заведующего кафедрой ботаники Ташкентского государственного аграрного университета Игоря Владимировича Белолипова, учеников - Атиргуль Исааковны Халмурзаевой и других. Горько хоронить друга, коллегу, наставника.
Воспоминания возвращали к событиям прошлого. До землетрясения 1966 года Русановы жили в большом дворе на Первомайской, и в соседях были, в основном, тоже ученые. С сыном одного из них, Женей Бутковым, Николай сдружился на всю жизнь. Мальчиками они бегали на опытные делянки Ботанического сада, летом ездили с родителями Русанова в научные экспедиции.
В доме часто велись разговоры о растениях, которые могут исчезнуть бесследно, и потому их следует найти, изучить, описать, сберечь и улучшить. Часто говорили о живописи – отец её ценил, в молодости много писал маслом, дружил с художниками. О быте думали мало, были фанатами науки.
На месте их старого двора на Первомайской после землетрясения 1966 года построили многоэтажные дома, в одном из них Русановым выделили квартиру. Сын всегда был рядом с отцом, хотя подсказок от него не ждал, всего добивался в науке сам. Последнее пристанище на центральной аллее Боткинского кладбища тоже рядом с отцом.
Сверстники рассказывают, что Николай Фёдорович с детства выделялся любознательностью и старался дойти до сути в любом деле. Учился отлично, интересы были самые разные – от ботаники и зоологии до техники. Постоянное соприкосновение с живой жизнью земли и растений помогло сделать выбор: он решил продолжить дело родителей и стать биологом. Поступление в Ташкентский сельскохозяйственный институт по специальности инженер лесного хозяйства определило жизнь, в которой пригодилось всё, чему учился, даже умение управляться с техникой.
В вузе встретил будущую спутницу - Нина Штонда училась в одной с ним группе. Вместе ездили на летнюю практику, вместе трудились на лесовосстановительных работах. Получили дипломы – Николай Федорович с отличием. Занимались научными исследованиями. Если сложить годы, отданные династией Русановых растениеводству в Узбекистане, получится свыше 80 лет.
Нина Ивановна вплоть до 2016 года не оставляла работу в Ботаническом саду. Теперь вот, прожив с мужем более полувека, в одночасье овдовела… Хотелось бы не оставлять её без поддержки.
Русановы из учёных, отдавших всю свою жизнь Ботаническому саду, заложенному в далёком 1950 году на выделенных государством 80 гектарах колхозных полей, прилегавших к черте города. Федор Николаевич более тридцати лет (1944 - 1976) был директором, потом до 1979 года, до последнего вздоха, оставался научным консультантом Ботанического сада. С ним работала и жена, затем сын Николай Фёдорович и и невестка Нина Ивановна. Никому в голову не пришло бы упрекнуть Русановых в семейственности – достижения каждого из учёных-биологов самостоятельны и признаны мировой наукой. Он бесценен.
Ботанический сад после кончины своего основателя носит имя академика Фёдора Николаевича Русанова.
Вся его семья служила Саду. О материальном благополучии не думали, на старость не копили, если что оставалось лишнего, тратили на книги.
Николай Русанов: Жизнь во имя Сада (Окончание)
Тамара Санаева
Фото автора и из интернета
На заставке: Дорожка участка Восточной Азии, который курировал Н.Ф.Русанов