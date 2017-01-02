Светоносная судьба. К 75-летию С.К. Муратходжаевой
Даже имя у этой женщины, красивой, улыбчивой, постоянно излучающей доброту и искреннюю расположенность к окружающим людям, оказалось символическим и даже пророческим – Светлана. Она родилась и воспитывалась в семье подлинных интеллигентов, её сестра и два брата были высокообразованными, известными специалистами, при этом средний брат – доктор медицинских наук Нариман Кадырович Муратходжаев «дорос» до академика и директора института онкологии.
Конечно, окружающая среда в немалой степени способствовала развитию у маленькой девочки творческих начал и неуёмной любознательности, но она никогда не была просто избалованным, капризным ребёнком – напротив её с раннего детства отличала неординарность мышления и поступков. В школе Света активно занималась акробатикой, художественной и спортивной гимнастикой, но уже тогда её властно тянула сцена, возможность воплощать чужие характеры и роли.
Так или иначе, но окончив в 1963 году Ташкентский пединститут им. Низами и получив специальность преподавателя анатомии и физиологии человека, она сразу же начинает преподавать музыкальную ритмику в специальной спортивной школе-интернате им. Титова и параллельно занимается актёрским лицедейством в театре юного зрителя. В 1965 году, окончив вечернее отделение Ташкентского театрально-художественного института им. Островского, Светлана поступила на работу в студию киноактёра при киностудии «Узбекфильм». Она успешно снималась в выпусках киножурнала «Наштар», детского юмористическиого киножурнала «Зумраша», снималась в эпизодических ролях в 30 художественных фильмах, а также в телевизионных спектаклях и радиожурналах, в детских и литературно-художественных радиопостановках и передачах.
Широкая популярность приходит к ней, когда она стала озвучивать и дублировать роли в более чем полутора тысячах художественных и свыше ста анимационных фильмах. Назовём, хотя бы, её блестящее озвучание роли Ксанки Шульц в «Неуловимых мстителях», зайца в «Бемби», героя в «Пингвинёнке Лоло», несколько ролей в «Маугли», в «Звонят, откройте дверь», в «Мария Мирабелла» и т.д.
Но настоящая слава приходит к Светлане Кадыровне Муратходжаевой как одному из первых аниматоров в нашей республике. К примеру, её мультипликационный фильм «Нить» на международном кинофестивале «Крок» был удостоен приза «За самый лучший фильм», на фестивале национальных фильмов в г. Бухаре фильм «Крылья любви или Новая сказка» был удостоен приза «За самый лучший анимационный фильм»; в 2005г. – в Тегеране на кинофестивале фильм «Кулол», сценарий которого написан Муратходжаевой, был удостоен «Золотого приза», за него же в 2006г. она получила республиканскую премию «Энг улуг, энг азиз» , а в 2011г. – Диплом за лучшее художественное произведение -анимационный фильм «Спитамен» на конкурсе, посвящённом 20-летию независимости Узбекистана.
Этой неустанной и плодотворной работой она прочно вошла в историю узбекской мультипликации и дубляжного цеха, за что получила звание «Заслуженной артистки Узбекистана» и награждена орденом «Мехнат шухрати».
Светлана Кадыровна законно гордится своими творческими успехами, но не менее её воодушевляет счастливая семейная жизнь. Её избранник Джураев Рисбай Хайдарович, бывший тогда студентом политехнического института, впоследствии стал кандидатом технических и доктором педагогических наук, профессором, крупным государственным и научным деятелем Узбекистана. У них есть замечательные дети - сын Равшан и дочь Барно, родились желанные внуки – Миракбар, Сабина, Рамаль и Рауфжон. Светлана Кадыровна обожаема всеми своими близкими, а заодно и сотнями других людей, которым посчастливилось общаться с нею. Её несокрушимая позитивность, мажорность, умение даже в трудных ситуациях держаться, не падать духом, её редкий талант рассказчика-анекдотиста покоряют всех.
Знаю, что сегодня будет много звонков и писем, в том числе из дальнего и ближнего зарубежья – из России, США, Канады, Бельгии, Израиля, Турции и других стран с поздравлениями и самыми лучшими пожеланиями. Мы с удовольствием присоединяемся к ним и желаем Вам, дорогая Светланочка, здоровья (главное!), семейного благополучия и дальнейших творческих успехов.
А .ХОДЖАЕВ