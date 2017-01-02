→ Новогодний бал школы «Стиль и танец от Бернары Кариевой» прошел в Ташкенте

Новогодний бал школы «Стиль и танец от Бернары Кариевой» прошел в ТашкентеОн начался спектаклем по мотивам известной сказки Александра Пушкина "О золотой рыбке", в лукавый и очень назидательный сюжет которой были органично включены танцевальные номера учениц школы. На импровизированной сцене в центре зала развернулось «синее море», как основное место злоключений бедного рыбака, поймавшего в старые сети золотую рыбку. Шум моря, в начале спокойного и приветливого, нарастал раз от раза после каждого нового требования «несносной старухи». И в соответствии с коллизией представления менялись ритм, характер танцев, наполненных зажигательной страстью четких грациозных движений, заметным мастерством владения гибким тренированным телом.
Идея показать выступления учениц школы через повествование сказки сама по себе уже интересная творческая находка, поскольку позволяет превратить обычный концерт в динамичное феерическое шоу. В прошлые годы организаторы бала использовали другие сказки – восточные, в том числе арабские и даже мотивы полюбившегося телезрителям сериала «Великолепный век» и убедились в оправданности этого режиссерского хода. В каждом акте спектакля на сцену выходили как бы по табели о возрастном ранге совсем маленькие семилетние девочки, подростки, молодые и среднего возраста женщины и, что особенно подкупало своей неожиданностью, почтенные 70-75 летние ученицы, по семейному статусу - бабушки и даже прабабушки! Но кто же признает в этих стильных, подтянутых, уверенных «артистках» женщин преклонного возраста!
Врачи и психологи любят цитировать: «Движение – это жизнь!» Но, говоря о занятиях танцами, обязательно следует уточнить, что это не просто движение. Оно, как философия жизни, необходимо для полноценного гармоничного сомовыражения. Ведь танцевать любят многие. Но реализуют это желание, как правило, от праздника к празднику. И лишь часть любителей потанцевать превращают свою виртуальную любовь в реальное хобби.
Обучаться технике танца в школу Бернары Кариевой приходят вовсе не для того, чтобы побеждать в международных турнирах или блистать на паркете престижных танцполов. По признанию многих учениц, прежде чем прийти в школу, они часто ловили себя на том, что, убирая квартиру или накрывая на стол, непроизвольно двигались в такт музыки. Но стоило кому- нибудь войти, они сразу чувствовали себя неуютно, как-будто подслушали их самые сокровенные мысли. А во время занятий танцами они наполняются особой энергией, силой духа. Все происходит на фоне солнечной, вопреки ненастью и усталости, атмосферы красоты, грации и совершенства.Они сами убедились, что танцы действительно формируют хорошую осанку и красивую походку. Дают ощущение раскованности, что важно при любом общении. Вырабатывают уверенность в себе, что всегда признается залогом успеха. Люди, умеющие танцевать, сразу выделяются среди участников любой корпоративной вечеринки. То есть, танцы делают людей здоровыми и счастливыми, или счастливыми и здоровыми.
Сложно определить, что первично, но в «Волшебном зале торжеств» во время бала все выглядели и здоровыми, и счастливыми. Конечно, было немало приглашенных гостей, но большинство участников – все же непосредственно ученицы школы. Одни выходили на сцену, другие сразу после своего танца тут же занимали зрительские места – настоящий калейдоскоп ярких костюмов, восторженных, улыбающихся лиц.
Школа «Стиль и танец от Бернары Кариевой» в Ташкенте действует уже 13 лет. Ее история относится к тому времени, когда прославленная узбекская балерина, Народная артистка Советского Союза в течение нескольких лет работала в США, куда была приглашена в качестве опытного педагога для обучения артистов балетных трупп основам классического балета. В Бостоне ее просто познакомили с интересным опытом любительской школы танцев. С удивлением Бернара Рахимовна наблюдала, как в течение всего дня к школе подъезжали автомобили. Из них резво выпрыгивали женщины с детьми в тренировочных или танцевальных костюмах и торопливо вбегали в здание, чтобы успеть на урок танцев. Разные по уровню образования, социальному статусу, стилю жизни, весовой категории (в США проблему массового ожирения населения признают государственной!) они разбегались по отдельным репетиционным классам и с удовольствием занимались у станка, выполняли специальные упражнения, двигались в такт музыки, демонстрируя уже подготовленные танцы. Организаторы школы предусмотрели в расписании занятий возможность одновременного для женщин и их детей обучения. То есть родительницы не томились в бездельном ожидании своих чад, впустую растрачивая время, а сами с удовольствием занимались танцами, восторгаясь зримыми изменениями в фигуре и наслаждаясь неожиданными позитивными переменами в настроении, которые к удивлению мужей сделали более радостной и счастливой семейную атмосферу.
И это неудивительно, а совершенно объяснимо, потому что в психиатрии существует такой действенный метод лечения разнообразных депрессий как танцевальная терапия. Учитывая специфику нашего стрессового времени, кажется, она может быть рекомендована едва ли не каждому.
Эксперимент по организации школы танцев для любителей, сегодня весьма распространенный в Америке, показался Бернаре и интересным, и полезным, и заслуживающим заимствования. Но…Мысль о том, чтобы использовать этот опыт у себя на родине, в Узбекистане, первоначально показалась ей почти абсурдной. И в голове пронеслось: «Никогда! Никогда наши женщины не оставят дом, семью, постоянные заботы о детях и внуках в пользу сомнительного времяпрепровождения! Никогда не сумеют объяснить мужу и особенно свекрови, что в занятиях танцами нет ничего предосудительного, порочного, компрометирующего!» Слишком разный менталитет, обусловленный особенностями национального жизненного уклада, стереотипами о роли женщины в семье и обществе, сформированными в давние времена и сохранившимися почти неизменными сегодня.
По возвращению в Ташкент Бернара еще и еще раз взвешивала шансы на успех создания в Ташкенте школы танцев исключительно для любителей. И неожиданно вспомнила, что прежде была знакома с женщинами, которые с раннего детства практически всю жизнь грезили о танцах. Но кому-то родственники просто не позволили даже думать об этом, другим врачи категорически запретили любые физические нагрузки из-за ошибочных диагнозов и надуманных проблем со здоровьем…
Тогда их мечте не суждено было сбыться. Но ведь она по-прежнему жила в сердце долгие годы и, кажется, ждала своего часа. И он настал! Именно этот посыл – реализовать неотступную мечту многих женщин – Бернара посчитала главным аргументом для теперь уже бесспорного решения немедленно начать работу по созданию школы.
Время доказало верность ставки на мечту. Сегодня в организованной Бернарой школе, расположенной в уютном особняке в центре столицы, занимаются десятки женщин и девочек. Ученицы распределены по возрасту от 7 до 75 лет. В программе обучения - узбекские, арабские, латиноамериканские и современные «вненациональные» танцы, которые сегодня танцуют во всем мире. Бернара Кариева здесь на общественных началах руководит «процессом» - приглашает педагогов, формирует группы из новичков, которые идут «самотеком», потому что школа никогда не прибегает к рекламным акциям, вносит в программу обучения новые танцевальные номера, решает административные задачи и, конечно, ежегодно мобилизует весь коллектив к главному событию года – Ногоднему Балу. Все эти хлопоты для Бернары, возглавлявшей в разные годы Большой театр оперы и балеты имени Навои, Союз театральных деятелей Узбекистана, вполне преодолимы. И, пожалуй, самое главное преимущество состоит в независимости принятия решений, способности организовать дело, которому она сегодня посвящает время, силы и бесценный опыт, самостоятельно.
После окончания спектакля Бернара Кариева сердечно поздравила всех участников и гостей с Новым Годом, отметила кропотливый труд учениц школы, без которого по определению немыслим никакой успех. И со словами особой благодарности обратилась к своим бывшим коллегам за помощь в проведении спектакля. Смущенными вниманием и счастливыми от похвалы великой балерины выглядели эти сподвижники: главный художник Большого театра оперы и балета имени Навои Зубайдулло Батыров, главный осветитель Владислав Одринский, солист труппы Оскар Ситников.
В качестве гостя Новогоднего Бала присутствовал Заслуженный артист Узбекской ССР Шавкат Турсунов. Несколько лет он был партнером Бернары Кариевой. В балете «Анна Каренина», в котором солировала Бернара, он танцевал партию Вронского. И, как заметила балерина, был «очень хорош» в этой роли. После долгих лет работы в Турции, где занимался подготовкой артистов балета и много раз принимал участие со своими учениками в международных фестивалях, он вернулся на родину, в Узбекистан. И согласился на предложение занять должность главного балетмейстера в родном Большом театре оперы и балета имени Алишера Навои. На просьбу Бернары поделиться впечатлением от выступлений учениц школы ответил искренними комплиментами и признанием заметного мастерства любительниц танцев.
Танцы – самый древний способ общения, ценность которого со временем только укрепляется. Значит – танцуем все!
Ольга ШАКИРОВА