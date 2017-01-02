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Вчера, 18:29 2 416 Рейтинг1 Напечатать

Помогая товарищам по судьбе, или дважды земляки

Помогая товарищам по судьбе, или дважды земляки

Так уж сложилось, что жизнь разбросала нас, граждан бывшего Союза по всему свету. Как складываются судьбы наших земляков (не знаю, как лучше определить – на чужбине или – «на новой родине», наверно, просто – на новом месте) думаю, интересует многих. Светлану Семеновну Контуашвили-Вайнер, преподавателя и проректора по нравственно-эстетическому воспитанию в Институте инженеров железнодорожного транспорта, в Ташкенте знали хорошо – веселая, остроумная, искрометная, умеющая собрать в свой круг самых интересных людей, она привлекала этими качествами и молодых, и маститых.

Рассказы о людях успешных, нашедших себя в новой реальности, познавательны и внушают оптимизм. И, по счастью, таких примеров немало. Именно такие материалы охотно публикует пресса. Но жизнь-то значительно разнообразнее, что ж закрывать глаза. Не секрет, что далеко не всем приехавшим в новые страны удалось реализовать себя, по крайней мере профессионально. Речь, конечно, о том поколении, которое, мягко говоря, получало свои дипломы и специальности и реализовывало свои знания и способности еще в прежней жизни.

...Казалось бы, обеспеченный самым необходимым быт должен в любом случае удовлетворять. Ан нет, многие знают, что такое стресс, вызванный невостребованностью, бездеятельностью, отсутствием личного места под новым солнцем и главное – невозможностью общаться с товарищами по судьбе..

Чтобы противостоять депрессии, просто скуке, чтобы не растерять интеллектуальный потенциал, люди ищут различные возможности, более или менее успешно. О положительном опыте на этом пути мой рассказ сегодня.

Наш не очень большой, но интересный, с богатой историей немецкий город Майнц по этой части вполне типичен. И на счастье неприкаянных, здесь нашлась энтузиастка, которая решила попробовать помочь себе и окружающим, к тому же не вполне овладевшим новым языком, дать возможность общаться, получать информацию, сохранить активным свой творческий запас.

Светлана Вайнер – из тех, кого называют «танком». Возможно, сказывается многолетний опыт работы в далеком Ташкенте, требующей значительных организаторских способностей и усилий. Этот опыт общения сработал и здесь. Ведь задумки есть у многих, а до реализации – ой какая огромная работа – не всем под силу. И так, «танк» пробил все препятствия: найдено помещение, спонсор, подаривший будущему клубу музыкальное оборудование, и активисты-помощники. Теперь уже можно было действовать в творческой сфере – искать темы, выступающих, заинтересованную публику. Но уж тут Светлана в своей стихии – сколько капустников, домашних мини-клубов устроено и в прежней, и в новой жизни. Да и еще и муж был когда-то участником КВН-овских игр, автором многих скетчей и программ. Его поддержка и вдохновляла, и питала идеями, и сам он, обладающий уникальной памятью, неоднократно был героем заседаний клуба.

Как-то так волею судеб случилось, что в нашем городе будто сконцентрировались весьма интересные личности, с таким запасом знаний, опыта, с таким мощным ителлектом, что общение с ними каждый почел бы за честь. Среди них были профессор Арнольдов, один из создателей науки культурология. Один из заметных моментов биографии Арнольда Исаевича– работа в качестве журналиста ТАСС на Нюрнбергском процессе. Известный физик профессор Эрлен Ильич Федин был не только крупным специалистом в своей области знаний, но и прекрасным славистом. О непростой судьбе своего поколения на примере своей личной он рассказал в книгах, написанных уже и на немецкой земле. Целый ряд других, остепененных и нет, личностей составили костяк клуба. К сожалению, некоторые из этих людей уже не с нами.

Сегодня клуб называется «Русское слово». Здесь ежемесячно собираются от 30 до 70 человек, в зависимости от темы, личности выступающего и других факторов.

К примеру, на встречу с известной в Германии и за ее пределами Гретой Ионкис – профессором, писателем – собрались многочисленные гости, кто ж не захочет воспользоваться такой необыкновенной возможностью. Удачей считают люди и беседы бывшего морского офицера, сегодня тоже писателя, живущего в Вормсе, Аркадия Хасина. Поэтические вечера Вениамина Палагашвили, между прочим тоже ташкентца, где он читает свои юмористические вирши и серьезные стихи, всегда собирают полный зал. Из Трира приезжал Станислав Файнберг, из Бонна– Гайрат Хабиби, из Шпаера (это все относительно недалеко) Александр Серебряник, которого также знают и помнят в Ташкенте.

А как же тот самый «цветник местных умов», о котором мы говорили выше? Конечно, «функционирует», но нельзя замыкаться рамками своего города, считает Светлана, и потому стремится расширять поиск самых-самых. Ведь «русское слово» звучит сегодня повсюду.
Нельзя не вспомнить вечер памяти Александра Файнберга, на котором собрались почитатели его творчества, вспоминали о поэте, читали его стихи. Вдали от Ташкента они звучали особенно трогательно.

Стало доброй традицией завершать год авторским чтением нового произведения Владимира Константиновича Арро. Наверняка, имя этого писателя и драматурга хорошо знакомо русскоязычной публике повсюду. Помните хотя бы нашумевшую пьесу «Смотрите, кто пришел!». Нам повезло и в этом, сегодня мы земляки.

Однако не подумайте, что здесь практикуются лишь доклады и диспуты. Шутки, танцы, песни, концерты, репризы – беусловный атрибут многих встреч. Недавно, например, помещение клуба с трудом вместило желающих продолжить новогодние праздники, поучаствовать в театральных сценках, викторинах. А еще при клубе создана танцевальная группа "Guter Mix» - «Хорошая смесь». Женщины с удовольствием собираются на репетиции, сами шьют костюмы и потом с таким же удовольствием выходят на публику.

Между прочим, руководитель клуба добилась, что этой весной группа "Guter Mix» примет участие в знаменитом городском карнавале, где она представит несколько танцев разных народов.

«Собрались мы с вами в этот славный вечер,
Чтоб отметить клуба юбилей,
Мы уже привыкли, что на этих встречах
Много интересных мыслей, тем, идей.»

Так незатейливо поздравил клуб когда-то один из его завсегдатаев. И хочется пожелать клубу и его руководителю Свелане Вайнер еще много разных интересных мыслей, тем, идей. И долголетия нашей землячке, которая несет заряд души, обретенный в Ташкенте.
Помогая товарищам по судьбе, или дважды земляки


Нина ШПОЛЯНСКАЯ
Комментарии

Валерий Шурик
Молодец Света. Твоя неугасимая энергия пример для подражания.

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ВЛАДИМИР
В моей школе №60 им. Шумилова, на класс младше учился Вовка Вайнер. Хороший парень, мы с ним вместе играли за волейбольную школьную команду, даже выиграли городское первенство. Он жил на ул. Гоголя и 1953 года рождпния (возможно 54-го). Хочу спросить, он не имеет отношения к героине очерка?

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