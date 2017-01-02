Помогая товарищам по судьбе, или дважды земляки
Так уж сложилось, что жизнь разбросала нас, граждан бывшего Союза по всему свету. Как складываются судьбы наших земляков (не знаю, как лучше определить – на чужбине или – «на новой родине», наверно, просто – на новом месте) думаю, интересует многих. Светлану Семеновну Контуашвили-Вайнер, преподавателя и проректора по нравственно-эстетическому воспитанию в Институте инженеров железнодорожного транспорта, в Ташкенте знали хорошо – веселая, остроумная, искрометная, умеющая собрать в свой круг самых интересных людей, она привлекала этими качествами и молодых, и маститых.
Рассказы о людях успешных, нашедших себя в новой реальности, познавательны и внушают оптимизм. И, по счастью, таких примеров немало. Именно такие материалы охотно публикует пресса. Но жизнь-то значительно разнообразнее, что ж закрывать глаза. Не секрет, что далеко не всем приехавшим в новые страны удалось реализовать себя, по крайней мере профессионально. Речь, конечно, о том поколении, которое, мягко говоря, получало свои дипломы и специальности и реализовывало свои знания и способности еще в прежней жизни.
...Казалось бы, обеспеченный самым необходимым быт должен в любом случае удовлетворять. Ан нет, многие знают, что такое стресс, вызванный невостребованностью, бездеятельностью, отсутствием личного места под новым солнцем и главное – невозможностью общаться с товарищами по судьбе..
Чтобы противостоять депрессии, просто скуке, чтобы не растерять интеллектуальный потенциал, люди ищут различные возможности, более или менее успешно. О положительном опыте на этом пути мой рассказ сегодня.
Наш не очень большой, но интересный, с богатой историей немецкий город Майнц по этой части вполне типичен. И на счастье неприкаянных, здесь нашлась энтузиастка, которая решила попробовать помочь себе и окружающим, к тому же не вполне овладевшим новым языком, дать возможность общаться, получать информацию, сохранить активным свой творческий запас.
Светлана Вайнер – из тех, кого называют «танком». Возможно, сказывается многолетний опыт работы в далеком Ташкенте, требующей значительных организаторских способностей и усилий. Этот опыт общения сработал и здесь. Ведь задумки есть у многих, а до реализации – ой какая огромная работа – не всем под силу. И так, «танк» пробил все препятствия: найдено помещение, спонсор, подаривший будущему клубу музыкальное оборудование, и активисты-помощники. Теперь уже можно было действовать в творческой сфере – искать темы, выступающих, заинтересованную публику. Но уж тут Светлана в своей стихии – сколько капустников, домашних мини-клубов устроено и в прежней, и в новой жизни. Да и еще и муж был когда-то участником КВН-овских игр, автором многих скетчей и программ. Его поддержка и вдохновляла, и питала идеями, и сам он, обладающий уникальной памятью, неоднократно был героем заседаний клуба.
Как-то так волею судеб случилось, что в нашем городе будто сконцентрировались весьма интересные личности, с таким запасом знаний, опыта, с таким мощным ителлектом, что общение с ними каждый почел бы за честь. Среди них были профессор Арнольдов, один из создателей науки культурология. Один из заметных моментов биографии Арнольда Исаевича– работа в качестве журналиста ТАСС на Нюрнбергском процессе. Известный физик профессор Эрлен Ильич Федин был не только крупным специалистом в своей области знаний, но и прекрасным славистом. О непростой судьбе своего поколения на примере своей личной он рассказал в книгах, написанных уже и на немецкой земле. Целый ряд других, остепененных и нет, личностей составили костяк клуба. К сожалению, некоторые из этих людей уже не с нами.
Сегодня клуб называется «Русское слово». Здесь ежемесячно собираются от 30 до 70 человек, в зависимости от темы, личности выступающего и других факторов.
К примеру, на встречу с известной в Германии и за ее пределами Гретой Ионкис – профессором, писателем – собрались многочисленные гости, кто ж не захочет воспользоваться такой необыкновенной возможностью. Удачей считают люди и беседы бывшего морского офицера, сегодня тоже писателя, живущего в Вормсе, Аркадия Хасина. Поэтические вечера Вениамина Палагашвили, между прочим тоже ташкентца, где он читает свои юмористические вирши и серьезные стихи, всегда собирают полный зал. Из Трира приезжал Станислав Файнберг, из Бонна– Гайрат Хабиби, из Шпаера (это все относительно недалеко) Александр Серебряник, которого также знают и помнят в Ташкенте.
А как же тот самый «цветник местных умов», о котором мы говорили выше? Конечно, «функционирует», но нельзя замыкаться рамками своего города, считает Светлана, и потому стремится расширять поиск самых-самых. Ведь «русское слово» звучит сегодня повсюду.
Нельзя не вспомнить вечер памяти Александра Файнберга, на котором собрались почитатели его творчества, вспоминали о поэте, читали его стихи. Вдали от Ташкента они звучали особенно трогательно.
Стало доброй традицией завершать год авторским чтением нового произведения Владимира Константиновича Арро. Наверняка, имя этого писателя и драматурга хорошо знакомо русскоязычной публике повсюду. Помните хотя бы нашумевшую пьесу «Смотрите, кто пришел!». Нам повезло и в этом, сегодня мы земляки.
Однако не подумайте, что здесь практикуются лишь доклады и диспуты. Шутки, танцы, песни, концерты, репризы – беусловный атрибут многих встреч. Недавно, например, помещение клуба с трудом вместило желающих продолжить новогодние праздники, поучаствовать в театральных сценках, викторинах. А еще при клубе создана танцевальная группа "Guter Mix» - «Хорошая смесь». Женщины с удовольствием собираются на репетиции, сами шьют костюмы и потом с таким же удовольствием выходят на публику.
Между прочим, руководитель клуба добилась, что этой весной группа "Guter Mix» примет участие в знаменитом городском карнавале, где она представит несколько танцев разных народов.
«Собрались мы с вами в этот славный вечер,
Чтоб отметить клуба юбилей,
Мы уже привыкли, что на этих встречах
Много интересных мыслей, тем, идей.»
Так незатейливо поздравил клуб когда-то один из его завсегдатаев. И хочется пожелать клубу и его руководителю Свелане Вайнер еще много разных интересных мыслей, тем, идей. И долголетия нашей землячке, которая несет заряд души, обретенный в Ташкенте.
Нина ШПОЛЯНСКАЯ