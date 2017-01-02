О чем мечтал Шараф Рашидов?
Недавно по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева Джизакскому району Джизакской области присвоено имя Шарафа Рашидовича Рашидова – великого сына узбекского народа, который четверть века стоял во главе республики. Эта весть быстро распространилась по стране и вызвала у всех чувство гордости и удовлетворения.
Узнав об этом, мы поспешили поздравить с этим знаменательным событием младшего брата Шарафа Рашидова – доктора филологических наук, профессора, талантливого переводчика Асила Рашидовича Рашидова, который с чувством огромной благодарности Президенту нашей страны и с большим удовлетворением отметил, что это достойный подарок к 100-летию его старшего брата, являвшегося участником второй мировой войны, большим государственным и общественным деятелем, видным писателем и поэтом, дважды Героем труда и лауреатом Государственной премии, яркое признание его заслуг перед узбекским народом…
Думая о Шарафе Рашидове, я вспоминаю, как он в октябре 1982 года вручал высокую награду моему дяде – Абдулхаю Таирову, полвека своей жизни отдавшему делу освоения Голодной степи, работавшему тогда начальником управления сельского хозяйства «Главсредазирсовхозстроя». Тогда Шараф Рашидович, горячо поздравив Абдулхай-ака, назвал его «народным академиком хлопководства». Да, Таиров действительно у хлопкоробов, особенно у освоителей целины, пользовался славой знатока хлопководства, опытного и неутомимого освоителя целинных земель. Голодностепцы в знак благодарности и уважения, после обретения Узбекистаном независимости в 1993 году установили бюст Абдулхая Таирова в Сырдарьинской области…
Главный инженер бывших «Главголодностепстроя» и «Главсредазирсовхозстроя» доктор технических наук Виктор Абрамович Духовный в своих воспоминаниях о нём пишет так: «Начав работу рядовым агрономом, после окончания Мирзачульского хлопкового техникума, Абдулхай Таиров вырос до руководителя Мирзачульского района, затем Бухарской и Наманганской областей. В 1960 году Абдулхай Таиров работал председателем Сурхандарьинского облисполкома. Тогда начальник «Главголодностепстроя» Саркисов, согласовав вопрос с высшим руководством республики, взял Таирова на руководящую работу в степи. Человек, прошедший горнило хозяйственного, советского и партийного руководителя, с постоянным напрягом, бессонными ночами, потребностью быть всегда среди людей, будучи начальником управления сельского хозяйства «Главголодностепстроя», он практически нёс всю ответственность за освоение новых земель, которые мы строители готовили для орошения, чувствуя себя таким же, полностью отвечающим за это освоение.
Абдулхая Таирова отличали неутомимость в работе, глубокое знание дела и постоянное беспокойство за результат… Его машина носилась по разным уголкам степи, появляясь там, где нужны были его советы, его помощь. У него была удивительная способность появляться там, где была потребность в его пытливом взгляде, полезном совете и помощи. Помогал он всегда по полной программе – и советом, и техникой, и горючим, и удобрением.» Активно занимаясь освоением целинных земель, Таиров нам часто рассказывал о заветной мечте Шарафа Рашидовича – об осуществлении переброски в Центральную Азию части стока сибирских рек…
В результате самоотверженной работы освоителей Голодной степи, по инициативе Шарафа Рашидова в своё время были созданы Сырдарьинская и Джизакская области, 17 районов, где проживало более миллиона человек, было создано около 300 тысяч рабочих мест. Образованные здесь агропромышленные комплексы ежегодно давали более 800 тысяч тонн хлопка-сырца, 600 тысяч тонн зерна, 160 тысяч тонн бахчевых и другой сельхозпродукции…
Известный историк С.Ризаев, в своей книге «Шараф Рашидов. Штрихи к портрету. («Ёзувчи» - «Нур», Ташкент-1992 ), пишет: «Почему Шараф Рашидов сознательно шёл на расширение орошаемой пашни и водопотребления? Во-первых, он не видел этому разумной альтернативы, Орошаемая пашня будет кормить народ, будет надёжно защищать его от невзгод в годы испытаний. Это богатство и сила народа. Во-вторых, он верил, что непременно будут осуществлены планы переброски в Среднюю Азию части стока сибирских рек Оби и Енисея, которые покроют водный дефицит в регионе, сделают процесс освоения засушливых земель непрерывным и нарастающим и в начале третьего тысячелетия, в первых десятилетиях ХХI века. Именно непрерывность процесса (приход сибирской воды в регион планировался на рубеже двухтысячного года) позволяла ему мириться с временным ущемлением нужд Аральского моря, с временным его усыханием. Москва твёрдо обещала ускорить великую стройку, работы разворачивались. Никто не мог предположить, что вскоре разразится кризис и у страны не окажется денег ни на эту стройку, ни на многое другое…
Сама идея переброски сибирских рек в Среднюю Азию … родилась ещё в середине ХIХ века в России, в среде русского географического общества, и тогда уже выглядела весьма привлекательно и была обоснована технически и экономически. Теперь её проработали детально. Те, кто работал над проектом, называли её машиной времени, на которой въезжаешь в будущее. Рашидов поддерживал энтузиазм в исполнителях и торопил правительство СССР с переносом работ из проектных мастерских в натуру, на тысячекилометровую трассу.
Оппоненты, порочившие проект, так и не сумели ничего противопоставить заложенной в нём идее глобального маневра водой. Она была и остаётся жизнеспособной и привлекательной. Придёт время, и независимые среднеазиатские государства неизбежно к ней вернутся. Ибо ей по-прежнему нет альтернативы: все водосберегающие технологии – это одно, это лишь часть необходимого. А другое – это миллионы гектаров сухих степей и пустынь, ждущие своего часа, то есть воды и человека-созидателя».
В этом году исполняется 100 лет со дня рождения великого сына узбекского народа Шарафа Рашидова. И нам думается, что не далеко то время, когда исполнится его заветная мечта - переброска сибирских рек в Центральную Азию. Это мечта всех народов Узбекистана, всех народов Центральной Азии и Казахстана. Мы верим, что нынешнее поколение людей будет свидетелями этого, свидетелями возрождения Аральского моря и всего приаральского региона.
политолог