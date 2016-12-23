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→ Уроженец Термеза, руководитель ансамбля им. Александрова, погиб в авиакатастрофе Ту-154
Вчера, 19:21 0 740 Рейтинг1 Напечатать

Уроженец Термеза, руководитель ансамбля им. Александрова, погиб в авиакатастрофе Ту-154

25 декабря 2016 г. в авиакатастрофе самолета Министерства обороны РФ Ту-154 над Черным морем погиб начальник-художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Валерий Михайлович Халилов.

Уроженец Термеза, руководитель ансамбля им. Александрова, погиб в авиакатастрофе Ту-154

ТАСС сообщает некоторые факты его биографии.

Валерий Михайлович Халилов родился 30 января 1952 г. в г. Термез Узбекской ССР (ныне - Узбекистан) в семье военного дирижера. Музыкой начал заниматься в четырехлетнем возрасте.

Окончил Московскую военно-музыкальную школу (ныне - Московское военно-музыкальное училище); в 1975 г. - Военно- дирижерский факультет при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

По окончании обучения был назначен военным дирижером оркестра Пушкинского высшего военного командного училища радиоэлектроники ПВО.

В 1981 г., после того как оркестр под его управлением занял 1-е место в конкурсе военных оркестров Ленинградского военного округа, Валерий Халилов был назначен преподавателем кафедры дирижирования Военно-дирижерского факультета при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

С 1984 г. - офицер, старший офицер военно-оркестровой службы Министерства обороны СССР.

В 1992-2002 гг. - заместитель начальника военно- оркестровой службы Вооруженных сил РФ.

С 2002 г. по 2016 г. - начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ - главный военный дирижер.

В апреле 2016 г. приказом Министра обороны РФ Сергея Шойгу был назначен на должность начальника ансамбля - художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

Валерий Халилов был профессором кафедры оркестрового дирижирования для исполнительских специальностей Российской академии музыки имени Гнесиных (Москва).

Являлся музыкальным руководителем международных военно-музыкальных фестивалей "Спасская башня" (Москва, с 2007 г.), "Амурские волны" ( Хабаровск), "Марш столетия" (Тамбов) и Международного военно-музыкального фестиваля в Южно-Сахалинске.

Член Союза композиторов России.

Генерал-лейтенант (2010).

Награжден орденами "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, Почета (2005).

Заслуженный деятель искусств РФ (1997).

Народный артист РФ (2014).

Лауреат премии правительства Российской Федерации 2016 г. в области туризма за "создание проекта по развитию внутреннего и въездного туризма "Международный военно- музыкальный фестиваль "Спасская башня".

Автор произведений для духового оркестра: "Адажио", "Элегия", маршей - "Кадет", "Молодежный", "Рында", "Улан", романсов на стихи Сергея Есенина и др.

Был женат, имел двоих дочерей.

Брат - Александр, полковник, старший преподаватель военного института (военных дирижеров) Военного университета.
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