Объявлено о новых номинациях премии "Олтин калам"
В 2017 году Международный конкурс на национальную премию "Олтин калам" ("Золотое перо") по журналистике будет проведён в двенадцатый раз. Представители организационного комитета сообщили о новых номинациях, добавленных к списку наград.
Основной список остаётся неизменным: это одна главная премия, а также по три премии в направлениях телевидения, радио, печатных СМИ и интернет-журналистики. Сохранены поощрительные премии по номинациям "Лучший фоторепортаж" и "Лучшая пресс-служба".
В этом году появились две новые номинации: "За лучший материал по пропаганде в СМИ культуры чтения" и "За лучший материал зарубежных журналистов об Узбекистане".
Как и прежде, собственные премии журналистам вручат представительства ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, ЮСАИД в нашей стране, международные организации – "Региональный диалог" (Словения), Ассоциация народных университетов (Германия). К ним присоединились ещё две организации, учредившие собственные награды. Это Совет Федерации профсоюзов и Общественный фонд поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и информационных агентств.
Торжественная церемония награждения победителей состоится во Всемирный день свободы печати, 3 мая.
Анна Ним.