Акция «Дарите книги с любовью» прошла в Намангане
Во вторник в наманганском книжном центре "Китоблар олами" читали стихи Бабура и дарили книги. Дело в том, что день рождения узбекского классика и государственного деятеля Бабура 14 февраля совпадает и с другой примечательной датой – Международным днем книгодарения. Два этих праздника и совместили в одной акции ученики школы №1 Намангана, совместно с Русским культурным центром.
Учащиеся 5-го, 6-го и 7-го классов этой школы подготовили под руководством учительницы Насибы Мирзаевой литературную композицию о жизни и творчестве Бобура, а также прочитали переведенные на русский язык замечательные рубаи поэта. Стоит сказать, что ребята благодаря усилиям своей учительницы русского языка Насибе Мирзаевой читали с отличной дикцией и произношением. Получилось очень даже интересно!
Зрителям этого мероприятия стали обычные посетители магазина. Они дружно поддержали идею книгодарения и купили книги, чтобы сделать презент своим близким.
Международный День книгодарения отмечается с 2012 года. В нем ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира. Он был инициирован простым школьным библиотекарем в США из Миннесоты. Идея акции – дарить в этот день книги детям, тем самым искренне и красноречиво выражая им свою любовь.
И. РЕШЕТНИКОВ