Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Акция «Дарите книги с любовью» прошла в Намангане

Акция «Дарите книги с любовью» прошла в Намангане

Акция «Дарите книги с любовью» прошла в Намангане


Во вторник в наманганском книжном центре "Китоблар олами" читали стихи Бабура и дарили книги. Дело в том, что день рождения узбекского классика и государственного деятеля Бабура 14 февраля совпадает и с другой примечательной датой – Международным днем книгодарения. Два этих праздника и совместили в одной акции ученики школы №1 Намангана, совместно с Русским культурным центром.

Учащиеся 5-го, 6-го и 7-го классов этой школы подготовили под руководством учительницы Насибы Мирзаевой литературную композицию о жизни и творчестве Бобура, а также прочитали переведенные на русский язык замечательные рубаи поэта. Стоит сказать, что ребята благодаря усилиям своей учительницы русского языка Насибе Мирзаевой читали с отличной дикцией и произношением. Получилось очень даже интересно!

Зрителям этого мероприятия стали обычные посетители магазина. Они дружно поддержали идею книгодарения и купили книги, чтобы сделать презент своим близким.

Международный День книгодарения отмечается с 2012 года. В нем ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира. Он был инициирован простым школьным библиотекарем в США из Миннесоты. Идея акции – дарить в этот день книги детям, тем самым искренне и красноречиво выражая им свою любовь.

И. РЕШЕТНИКОВ
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

В столице экспериментально разрешили поворот на красный свет

За получением законного отпуска жительница Ташкента обратилась в приемную Президента

Актер Фархад Махмудов: «Звонка из Ташкента я ждал 28 лет!»

В Узбекистане дебетные пластиковые карты станут кредитными

Похожие статьи
LCN