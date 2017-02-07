Актер Фархад Махмудов: «Звонка из Ташкента я ждал 28 лет!»
Это, пожалуй, самая искренняя и проникновенная речь, которая звучала в этот вечер со сцены дворца «Истиклол». Актер Фархад Махмудов, получив премию «Эътироф» в спецноминации, рассказал, как долго он ждал звонка из родной страны.
Фархад Махмудов, сыгравший ключевую роль в остросюжетном узбекско-российском фильме «Барон», получил в специальной номинации премию «Эътироф». Стоя на сцене, актер рассказал, как важно для него работать со всеми этим людьми, находиться здесь, держать в руках «Признание» своего народа.
Несколько тысяч человек в зале встретили эти слова бурными овациями. Махмудов продолжал. Актер рассказал, что спустя некоторое время после выхода фильма «Барон», он узнал, что его посмотрел тогда еще Премьер-министр Узбекистана и очень положительно отозвался о картине.
«А теперь это Президент страны! (аплодисменты в зале) И если этот человек нашел в своем плотном графике время для просмотра фильма, значит, он смотрит и любит кино. Я думаю, что с таким Президентом Узбекистан всегда будет впереди и в культуре, и в музыке, и в искусстве, и в жизни! Спасибо!», - завершил свою речь Фархад Махмудов.
Напомним, фильм «Барон» Рустама Садиева, получивший сразу три статуэтки, стал настоящим триумфатором вечера. Картина о борьбе с наркоторговлей признана лучшим фильмом 2016 года, а также принесла награду своему создателю – Рустам Садиев признан лучшим режиссером. Третья статуэтка в спецноминации досталась актеру Фархаду Махмудову, сыгравшему ключевую роль в картине.
Фильм «Барон» снят в 2016 году при участии блистательных узбекских и российских актеров: Джавахира Закирова, Улугбека Кадырова, Дилнозы Кубаевой, Андрея Смолякова, Павла Прилучного, Виктора Вержбицкого, Фархада Махмудова, Якуба Ахмедова, Шахзоды Матчановой, Рано Шодиевой и других.
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