Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Актер Фархад Махмудов: «Звонка из Ташкента я ждал 28 лет!»

Актер Фархад Махмудов: «Звонка из Ташкента я ждал 28 лет!»

Актер Фархад Махмудов: «Звонка из Ташкента я ждал 28 лет!»

Это, пожалуй, самая искренняя и проникновенная речь, которая звучала в этот вечер со сцены дворца «Истиклол». Актер Фархад Махмудов, получив премию «Эътироф» в спецноминации, рассказал, как долго он ждал звонка из родной страны.

Фархад Махмудов, сыгравший ключевую роль в остросюжетном узбекско-российском фильме «Барон», получил в специальной номинации премию «Эътироф». Стоя на сцене, актер рассказал, как важно для него работать со всеми этим людьми, находиться здесь, держать в руках «Признание» своего народа.

«Так получилось, что 28 лет назад я уехал учиться в столицу тогда еще нашей общей родины – в Москву. И в одночасье оказался в другой стране. Да, вот так бывает. Когда мне позвонил Рустам Садиев, я, конечно же, сразу согласился на эту роль. Потом я положил трубку и еще несколько минут продолжал сидеть у телефона. Сын спросил, что со мной. И тогда меня осенило, я сказал: сынок, я вот этого звонка 28 лет ждал!», - сказал со сцены Фархад Махмудов.


Несколько тысяч человек в зале встретили эти слова бурными овациями. Махмудов продолжал. Актер рассказал, что спустя некоторое время после выхода фильма «Барон», он узнал, что его посмотрел тогда еще Премьер-министр Узбекистана и очень положительно отозвался о картине.

«А теперь это Президент страны! (аплодисменты в зале) И если этот человек нашел в своем плотном графике время для просмотра фильма, значит, он смотрит и любит кино. Я думаю, что с таким Президентом Узбекистан всегда будет впереди и в культуре, и в музыке, и в искусстве, и в жизни! Спасибо!», - завершил свою речь Фархад Махмудов.

Напомним, фильм «Барон» Рустама Садиева, получивший сразу три статуэтки, стал настоящим триумфатором вечера. Картина о борьбе с наркоторговлей признана лучшим фильмом 2016 года, а также принесла награду своему создателю – Рустам Садиев признан лучшим режиссером. Третья статуэтка в спецноминации досталась актеру Фархаду Махмудову, сыгравшему ключевую роль в картине.

Фильм «Барон» снят в 2016 году при участии блистательных узбекских и российских актеров: Джавахира Закирова, Улугбека Кадырова, Дилнозы Кубаевой, Андрея Смолякова, Павла Прилучного, Виктора Вержбицкого, Фархада Махмудова, Якуба Ахмедова, Шахзоды Матчановой, Рано Шодиевой и других.

.
Комментарии
АНОНИМ
скажу только одно- никогда садиев не был хорошим режисером. человек который много лет был женат и еще имел в любовницах певицу манзуру, человек который в наглую показал свое националистические наклонности - когда к нему пришла русскоязычная начинающая певица то он ей в лцо сказал - внешность у тебя не восточная а я снимаю в своих фильмах и клипах только узбечек которые мне хорошо платят. и после этого вы называете этого человека хорошим режисером??? покупает сценарии у других потом пишет что его работа. пусть об этом все знают.
цитировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

В столице экспериментально разрешили поворот на красный свет

За получением законного отпуска жительница Ташкента обратилась в приемную Президента

В Узбекистане дебетные пластиковые карты станут кредитными

В Юнусабадском районе по горячим следам задержали «домушников»

Похожие статьи
LCN