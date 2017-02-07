«Душа, упоённая красотой»: мифологические и философские работы Радика Азизова на выставке в МКСК
До конца февраля в Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы работает выставка художника и карикатуриста Радика Азизова «Душа, упоённая красотой».
Открытие состоялось 14 февраля накануне дня рождения художника. В этот вечер Радика Азизова поздравляли коллеги, знакомые и гости выставки. Директор Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы Фаррух Усманов наградил художника дипломом, а также подарил ему памятный сувенир.
Художник, живописец, график, карикатурист и аниматор — Радик Азизов сегодня является участником 95 международных выставок и конкурсов. В международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы это — четвёртая персональная выставка мастера. Экспозицию составили свыше 80 его работ, написанных за 16 лет.
По словам художника, название выставки он выбирал из нескольких предложенных знакомыми вариантов. Но именно «Душа, упоённая красотой» понравилось ему больше всего.
«Когда работа создана, то придумываешь потом название, которое служит ключом для зрителя к картине. То же — и с названием выставки», — сказал художник.
С 1991 по 1992 Радик Азизов обучался на курсах Студии мультипликационного искусства при Союзе кинематографистов России в Москве. После окончания работал на телевидении и в издательствах Москвы. С 1999 года он состоит в Творческом объединении художников Узбекистана при Академии художеств. Сегодня Радик Азизов известен в Узбекистане и за рубежом как художник, работающий в разных направлениях.
Текст и фото: Анна Демченко/Новости Узбекистана