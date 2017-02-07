Узбекистан голосует: кто представит страну на конкурсе "Краса вселенной"?
Стартовала ¼ финала международного конкурса красоты "Краса Вселенной — 2017" от Республики Узбекистан. Нашу страну представляют четыре участницы. Голосование за них продлится до 17 февраля.
В числе претенденток на победу:
- Робия Самугова (21 год, 175 см, закончила текстильный коллеж, дизайнерский факультет, профессиональная модель);
- Анета Султанова (26 лет, 167 см, работает мастером ногтевого сервиса в салоне красоты);
- Юлия Заремба (24 года, 180 см, студентка медицинского колледжа им. П.Ф.Боровского, профессиональная модель);
- Анастасия Половинкина (19 лет, 180 см, студентка Westminster University в Ташкенте, бизнес-факультет, профессиональная модель. Победительница китайского конкурса «Miss Leisure World 2016»).
Голосование началось на официальном сайте конкурса 10 февраля в 13:00 по ташкентскому времени и завершится 17 февраля в 14:00.
Участница, набравшая наименьшее число голосов, покинет соревнования, а трое остальных получат задание для допуска в полуфинал: создать видеоролики длиной от трёх до пяти минут с рассказом о своём хобби, городе или стране.
Конкурс «Краса Вселенной» ставит своей целью пропаганду здорового образа жизни, нравственных и семейных ценностей. Победительницу ожидает денежный приз, подарки от спонсоров и партнеров, имиджевые фотосессии под маркой крупных международных брендов и приглашение в интересные социально значимые проекты.
Анна Ним.