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Узбекистан голосует: кто представит страну на конкурсе "Краса вселенной"?

Узбекистан голосует: кто представит страну на конкурсе "Краса вселенной"?

Стартовала ¼ финала международного конкурса красоты "Краса Вселенной — 2017" от Республики Узбекистан. Нашу страну представляют четыре участницы. Голосование за них продлится до 17 февраля.

В числе претенденток на победу:

- Робия Самугова (21 год, 175 см, закончила текстильный коллеж, дизайнерский факультет, профессиональная модель);

- Анета Султанова (26 лет, 167 см, работает мастером ногтевого сервиса в салоне красоты);

- Юлия Заремба (24 года, 180 см, студентка медицинского колледжа им. П.Ф.Боровского, профессиональная модель);

- Анастасия Половинкина (19 лет, 180 см, студентка Westminster University в Ташкенте, бизнес-факультет, профессиональная модель. Победительница китайского конкурса «Miss Leisure World 2016»).

Голосование началось на официальном сайте конкурса 10 февраля в 13:00 по ташкентскому времени и завершится 17 февраля в 14:00.

Участница, набравшая наименьшее число голосов, покинет соревнования, а трое остальных получат задание для допуска в полуфинал: создать видеоролики длиной от трёх до пяти минут с рассказом о своём хобби, городе или стране.

Конкурс «Краса Вселенной» ставит своей целью пропаганду здорового образа жизни, нравственных и семейных ценностей. Победительницу ожидает денежный приз, подарки от спонсоров и партнеров, имиджевые фотосессии под маркой крупных международных брендов и приглашение в интересные социально значимые проекты.

Анна Ним.
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Анна Ним
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