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Главные награды "Грэмми-2017" получила британская певица Адель

Главные награды "Грэмми-2017" получила британская певица Адель

В Лос-Анджелесе на площадке "Стейплс-центр" прошла 59-я церемония вручения награды Академии звукозаписи США "Грэмми".

Церемонию открыла британская певица Адель, исполнившая песню "Hello". Эта композиция завоевала сразу три награды - "Лучшая песня", "Лучшее сольное поп-исполнение" и "Лучшая запись" 2016 года. Ещё две статуэтки "Грэмми" принёс Адели её альбом "25", лидировавший в категориях "Лучший альбом" и "Лучший альбом поп-музыки". Певица выиграла во всех пяти номинациях, в которых она участвовала.

Также Адель выступила с песней в память о Джордже Майкле, однако проблемы с микрофоном заставили певицу произнести несколько крепких слов. После этого она извинилась и попросила начать номер заново, сообщает РИА «Новости».

Певица Бейонсе, номинированная в девяти категориях, завоевала "Грэмми" за лучшее музыкальное видео и "Лучший альбом современной городской музыки". Кроме того, она исполнила две песни, посвящённые материнству, в образе богини плодородия. 1 февраля Бейонсе официально сообщила, что беременна близнецами.

Главные награды "Грэмми-2017" получила британская певица Адель


Лучшим новым исполнителем назван реппер Chance the Rapper. Российский бас Николай Диденко получил награду за хоровое исполнение с Варшавским национальным хором и Варшавским филармоническим оркестром под управлением Кшиштофа Пендерецкого.

Британский певец Дэвид Боуи, скончавшийся в 2016 году, получил посмертно несколько премий. Альбом Blackstar, выпущенный им за два дня до смерти, стал лучшим в категории "Альтернативный альбом года", а также получил награду за лучший инжиниринг. Его заглавная композиция Blackstar лидировала в номинациях "Лучшая рок-композиция" и "Лучшее рок-исполнение".

Анна Ним.
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Анна Ним
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