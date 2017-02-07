Концерт Юлдуз Усмановой войдёт в программу туристического маршрута
Сольные концерты Юлдуз Усмановой "Эй, азиз инсон", которые состоятся в столичном дворце искусств "Истиклол" 11-23 апреля, стали частью программы специального маршрута для иностранных туристов.
Новую услугу предлагает гостям страны один из крупнейших узбекистанских туроператоров. Программа тура, помимо посещения концерта, включает в себя также знакомство с достопримечательностями Ташкента, Самарканда и Бухары. Тур имеет несколько версий длительностью от двух до шести дней.
Юлдуз Усманова представит публике шоу-программу, составленную из старых хитов и новых песен. В концерте примут участие музыканты и танцевальные группы. Кроме того, зрители увидят световое шоу.
Анна Ним.