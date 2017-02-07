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Концерт Юлдуз Усмановой войдёт в программу туристического маршрута

Концерт Юлдуз Усмановой войдёт в программу туристического маршрута

Сольные концерты Юлдуз Усмановой "Эй, азиз инсон", которые состоятся в столичном дворце искусств "Истиклол" 11-23 апреля, стали частью программы специального маршрута для иностранных туристов.

Новую услугу предлагает гостям страны один из крупнейших узбекистанских туроператоров. Программа тура, помимо посещения концерта, включает в себя также знакомство с достопримечательностями Ташкента, Самарканда и Бухары. Тур имеет несколько версий длительностью от двух до шести дней.

Юлдуз Усманова представит публике шоу-программу, составленную из старых хитов и новых песен. В концерте примут участие музыканты и танцевальные группы. Кроме того, зрители увидят световое шоу.

Анна Ним.
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Анна Ним
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