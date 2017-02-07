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На сцену театра вернулся балет «Корсар»

На сцену театра вернулся балет «Корсар»

После трёхлетнего перерыва в репертуар Государственного академического большого театра имени Алишера Навои вернулся балет «Корсар» Адольфа Адана.

Первая постановка балета была представлена ташкентским зрителями Ибрагимом Юсуповым в 1968 году. В её основу легла классическая версия хореографии, созданная Мариусом Петипа. В обновлённой постановке было решено не менять традиционного решения, но дополнить его обновлёнными костюмами и декорациями, сообщает uzreport.

Исполняют балет молодые артисты ГАБТа. «Корсар» даёт им возможность продемонстрировать свои таланты во всей красе, поскольку включает в себя большое количество балетных соло. Солируют и все первые голоса оркестра. Динамичный приключенческий сюжет, основанный на одноименной поэме Байрона, держит зрителей в напряжении, а сложная хореография приятно удивит даже самых взыскательных знатоков балета.

Анна Ним.
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Анна Ним
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