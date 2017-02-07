Начался конкурс «Знаешь ли ты историю России?»
Представительство Россотрудничества и Посольство России в Республике Узбекистан сообщили о начале конкурса «Знаешь ли ты историю России?» В этом году тема конкурса - «25 лет Договору о союзнических отношениях между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Итоги и перспективы сотрудничества в области экономики, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах».
Конкурс, предназначенный для молодёжи, будет проводиться в два тура. В первом туре участникам следует представить работу на объявленную тему в отпечатанном виде, а также презентацию к ней на диске. О требованиях к конкурсным работам можно узнать подробнее на сайте РЦНК в Ташкенте. Срок приёма – до 25 марта 2017 года.
Конкурсная комиссия оценит поступившие заявки по десятибалльной системе и выберет лучших участников. Им предстоит продемонстрировать свои знания во втором туре, который пройдёт в мае 2017 года в Ташкенте. Темой соревнований второго тура станет 25-летие СНГ.
Анна Ним.