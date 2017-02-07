Во Франции начал выходить журнал «Узбекистан сегодня»
Во Франции презентован журнал L’Ouzbekistan aujourd’hui - «Узбекистан сегодня». Первый выпуск издания рассказывает о политике, экономике и культуре республики.
Журнал выходит на французском и английском языках. Он будет распространяться в общественно-политических, академических, деловых, культурных и международных организациях.
Главным материалом номера стало сообщение о торжественной церемонии вступления Шавката Мирзиёева в должность Президента страны, а также его речь на совместном заседании Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса 14 декабря 2016 года. Приводятся также комментарии французских экспертов и аналитиков по этому поводу.
Журнал сообщает и о стратегии развития Узбекистана на 2017-2021 годы, а также об итогах социально-экономического развития республики за прошедший год и текущих перспективах. Отдельно рассказывается о задачах, поставленных перед областью здравоохранения, сообщает ИА «Жахон».
Завершает первый выпуск статья о туризме в Узбекистане, рассказывающая об уникальных особенностях нашей страны и её привлекательности для гостей из других стран.
Анна Ним.