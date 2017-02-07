«Таинство камней». Выставка скульптора Людвиги Нестерович в Галерее изобразительного искусства
В Галерее изобразительного искусства Республики Узбекистан проходит персональная выставка скульптора Людвиги Нестерович «Таинство камней».
Церемония открытия состоялась 9 февраля. Посетить выставку можно будет до 9 марта.
Людвига Нестерович — одна из ведущих мастеров, работающая с глиной, деревом, камнем, мрамором и полудрагоценными камнями. В последние годы скульптор работает с отделочными камнями. Это её вторая выставка в Галерее изобразительного искусства Республики Узбекистан.
Вниманию посетителей представлено более 60 работ мастера. По словам Людвиги Нестерович, все работы созданы за последние пять лет.
Обработка камня — ремесло тяжёлое. Материал твёрдый, и в год можно сделать не больше двух-трёх работ. Однако скульптору удалось за несколько лет создать большую коллекцию необычных творений из камней и металла, изображающих животных, птиц, геометрические фигуры.
«Есть работы, которые создаются быстро, а бывает что на изготовление скульптуры уходит и год. В процессе работы понимаешь, что одного материала недостаточно. Обратите внимание, многие работы, дополнены драгоценными камнями или в составленные композиции включён металл. Если нужно что-то дополнить, я на время оставляю одну работу, пока ищу необходимые материалы, и создаю другую. А когда материал необходимый нахожу, возвращаюсь к предыдущей и дорабатываю её до конца», — сказала Людвига Нестерович.
Людвига Нестерович постоянная участница международных выставок в Узбекистане, Китае, США, ФРГ, Чехии, России, Украине и Казахстане. Многие из её работ находятся в государственном музее искусств Узбекистана, Дирекции художественных выставок Академии художеств Узбекистана и в частных коллекциях многих стран.
Текст и фото: Анна Демченко/Новости Узбекистана