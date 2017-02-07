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«Узбеккино» отменило премьеру узбекского фильма из-за Моргана Фримана

«Узбеккино» отменило премьеру узбекского фильма из-за Моргана Фримана

Известный голливудский актер Морган Фриман стал причиной недопущения к прокату нового узбекского фильма «Дайди» («Бродяга») режиссера Сирожбека Абдуллаева.

Казалось бы, где связь между американцем Морганом Фриманом и новым отечественным блокбастером, снятым частной киностудией «Timur Film». Однако создатели фильма для привлечения большей аудитории на премьеру своего кинопродукта распространили билеты и баннеры с изображением Моргана Фримана, как одного из ключевых героев фильма.

Это не соответствие действительности стало известно сотрудникам НА «Узбеккино». Агенство констатировало нарушение законодательство. Статья 6 Закона «О защите прав потребителей» гласит, что изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую, достоверную и доступную информацию о реализуемых им товарах (работах, услугах). Кроме того, был нарушен Закон «Об авторских и смежных правах» - создатели фильма использовали в коммерческих целях кадры из фильма зарубежного производства.

Как сообщили в пресс-службе «Узбеккино», ввиду нарушения законодательства агентство направило запрос в Госкомконкуренции и Агентство по интеллектуальной собственности. Премьера, намеченная на 11 февраля, откладывается до вынесения правового заключения вышеуказанными ведомствами.
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