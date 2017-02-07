Леким Ибрагимов. «Я здесь и там…»
Восьмого февраля в театре «Ильхом» открылась выставка народного художника Узбекистана, академика, профессора Академии художеств республики и почётного члена Российской академии художеств Лекима Хакимовича Ибрагимова.
Рассказать обо всём великолепии его творчества, просто перечислив заслуги мастера, – невозможно: это–симфония света и глубины, это музыка, которую нужно слышать сердцем. И сегодня я обращаюсь к Лекиму Ибрагимову, –как к поэту. Ведь поэтическое слово всегда помогало этому большому художнику там, где заканчивалась одна история на холсте и начиналась другая. Ещё более ценным является то, что эти белые строки увидят свет впервые.
«Среди тайны веков летаю ангелом души»...
Лёгким касанием пера художник Леким Ибрагимов запишет эту строку в своём дневнике. Изящная каллиграфия, полёт руки… и стихи продолжают рассказ о забытых уйгурских легендах, начатый в картинах художника.
«Я где, а где мой дом?»
Спит ли благодатный Турфан в прозрачном свете луны и отблесках горящего факела –или погружён в глубину прохладной тени садов, обласканных солнцем? Много веков пронеслось с тех пор, но за внешним видом современных городов художник ощущает, чувствует: не истлели древние стены, не затерялись караванные дороги Великого Шёлкового пути. Там его дом.
«Я здесь и там»…
…А здесь – зимний Ташкент, бледной акварелью и белилами написанный город, а над театром «Ильхом» витает маленький графичный ангел, будто нарисован карандашом. Сегодня в «Ильхоме» открылась выставка художника.
«Встрепенулось время от тоски».
Вот она, живая легенда Турфана! Картины, расположившись на стенах фойе «Ильхома», выглядят как окна в древние миры, по которым тоскует сердце художника…
«Столетия в ожерелье сплелись. Время с временем обнялись».
…и происходит чудо. Прошлое и будущее соединяются в точку на кончике кисти Лекима Ибрагимова, и ангелы перелетают с картины на картину. Мы видим их тончайшие фигуры, танцующие на фоне горных пейзажей с цветущими кустами пионов и ветками дикой сливы, как символы душ, перерождённых в Чистой земле будды Амитабхи. Мы ощущаем в движениях божественных существ, словно лёгкий ветерок, дыхание далёкого культа предков–манихейства. Мозаичное мерцание цветов узбекского адраса в узоре их одежд напоминает нам о сегодняшнем дне. Взгляды ангелов, смотрящих из глубины веков в современность, мы чувствуем в каждой картине.
«Я уснул в виноградных гроздьях».
Вьются поэтические строки между изображениями птиц и танцующих ангелов, намеченных тремя мазками кисти по охристому фону. Сколько нужно лет тренировать руку, чтобы кисть была так послушна? Сколько сердца – чтобы пройти тысячи восходов солнца и тысячи городов по караванным дорогам в поисках разгадки тайн древних мастеров? Сколько бессонных ночей нужно прожить у холста, чтобы достичь настоящего мастерства? Линия рисунка движется с ювелирной точностью,–и вот уже проступают очертания фигуры человека, спящего в тёмно-синих гроздьях винограда. Художник может отдыхать только вне времени, только в своих совершенных Мирах.
«Сегодня на рассвете забыл имя своё».
Может, поэтому художники древности не оставляли своих имён на картинах? Думали лишь о настоящем искусстве, о божественном источнике,– оттого забывали они имена свои,– или, казалось, имели тысячу имён. Многие так и уходили в свои картины, растворялись в них, оставаясь навсегда в поисках тайны. Пусть так, но Ваше имя бесценно, Леким Ибрагимов. Ваше имя – код, и только через него с нами говорит Вечность.
«Я –хакан, я –Хан Тенгри, я –Джейхун».
Над всей протяжённостью Шёлкового пути стоит гигантский всадник на белом коне. Под копытами коня простерлись территории от Персии до Согда и над Турфаном –дальше в Тибет. Всадник в древних длинных одеждах почти скрыт причудливыми облаками. Не разглядеть его – лишь отблески золотого лица плывут над призрачными городами. Я знаю, кто он: художник, забывший и вспомнивший своё имя, тоскующий и не спящий странник, воин, сражающийся с силами тьмы, подменяющими понятия о настоящем искусстве ложными. И пусть его оружие –только пылающее сердце и шелест крыльев ангелов,– это всё, что нужно для победы!
«На белом полотне увидел мир, подвластный мне».
Взгляд художника необычайно проницателен. Леким Ибрагимов тепло улыбается всем гостям, пришедшим на выставку, но сам он словно остался в своей мастерской… Один на один с белым холстом. На плоской поверхности он создаёт многомерную вселенную, глубоко поражённый теми легендами, которые смог увидеть и услышать через толщу времён...
Прикоснитесь и Вы к ним. Совершите путешествие в древний Турфан через фойе театра «Ильхом». Выставка продлится всего лишь месяц.
«Там ангелы,–прости, улыбнись…»
Спасибо за организацию выставки драгоценных картин художника Лекима Ибрагимова искусствоведу Наталье Мусиной и Caravan Group.
МАРИЯ КОРОВИНА
Фото В. ШУРЫГИН