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Леким Ибрагимов. «Я здесь и там…»

Леким Ибрагимов. «Я здесь и там…»


Восьмого февраля в театре «Ильхом» открылась выставка народного художника Узбекистана, академика, профессора Академии художеств республики и почётного члена Российской академии художеств Лекима Хакимовича Ибрагимова.

Леким Ибрагимов. «Я здесь и там…»


Рассказать обо всём великолепии его творчества, просто перечислив заслуги мастера, – невозможно: это–симфония света и глубины, это музыка, которую нужно слышать сердцем. И сегодня я обращаюсь к Лекиму Ибрагимову, –как к поэту. Ведь поэтическое слово всегда помогало этому большому художнику там, где заканчивалась одна история на холсте и начиналась другая. Ещё более ценным является то, что эти белые строки увидят свет впервые.

«Среди тайны веков летаю ангелом души»...

Лёгким касанием пера художник Леким Ибрагимов запишет эту строку в своём дневнике. Изящная каллиграфия, полёт руки… и стихи продолжают рассказ о забытых уйгурских легендах, начатый в картинах художника.

«Я где, а где мой дом?»

Спит ли благодатный Турфан в прозрачном свете луны и отблесках горящего факела –или погружён в глубину прохладной тени садов, обласканных солнцем? Много веков пронеслось с тех пор, но за внешним видом современных городов художник ощущает, чувствует: не истлели древние стены, не затерялись караванные дороги Великого Шёлкового пути. Там его дом.

«Я здесь и там»…

…А здесь – зимний Ташкент, бледной акварелью и белилами написанный город, а над театром «Ильхом» витает маленький графичный ангел, будто нарисован карандашом. Сегодня в «Ильхоме» открылась выставка художника.

Леким Ибрагимов. «Я здесь и там…»


«Встрепенулось время от тоски».

Вот она, живая легенда Турфана! Картины, расположившись на стенах фойе «Ильхома», выглядят как окна в древние миры, по которым тоскует сердце художника…

«Столетия в ожерелье сплелись. Время с временем обнялись».

…и происходит чудо. Прошлое и будущее соединяются в точку на кончике кисти Лекима Ибрагимова, и ангелы перелетают с картины на картину. Мы видим их тончайшие фигуры, танцующие на фоне горных пейзажей с цветущими кустами пионов и ветками дикой сливы, как символы душ, перерождённых в Чистой земле будды Амитабхи. Мы ощущаем в движениях божественных существ, словно лёгкий ветерок, дыхание далёкого культа предков–манихейства. Мозаичное мерцание цветов узбекского адраса в узоре их одежд напоминает нам о сегодняшнем дне. Взгляды ангелов, смотрящих из глубины веков в современность, мы чувствуем в каждой картине.

«Я уснул в виноградных гроздьях».

Вьются поэтические строки между изображениями птиц и танцующих ангелов, намеченных тремя мазками кисти по охристому фону. Сколько нужно лет тренировать руку, чтобы кисть была так послушна? Сколько сердца – чтобы пройти тысячи восходов солнца и тысячи городов по караванным дорогам в поисках разгадки тайн древних мастеров? Сколько бессонных ночей нужно прожить у холста, чтобы достичь настоящего мастерства? Линия рисунка движется с ювелирной точностью,–и вот уже проступают очертания фигуры человека, спящего в тёмно-синих гроздьях винограда. Художник может отдыхать только вне времени, только в своих совершенных Мирах.

«Сегодня на рассвете забыл имя своё».

Может, поэтому художники древности не оставляли своих имён на картинах? Думали лишь о настоящем искусстве, о божественном источнике,– оттого забывали они имена свои,– или, казалось, имели тысячу имён. Многие так и уходили в свои картины, растворялись в них, оставаясь навсегда в поисках тайны. Пусть так, но Ваше имя бесценно, Леким Ибрагимов. Ваше имя – код, и только через него с нами говорит Вечность.

«Я –хакан, я –Хан Тенгри, я –Джейхун».

Над всей протяжённостью Шёлкового пути стоит гигантский всадник на белом коне. Под копытами коня простерлись территории от Персии до Согда и над Турфаном –дальше в Тибет. Всадник в древних длинных одеждах почти скрыт причудливыми облаками. Не разглядеть его – лишь отблески золотого лица плывут над призрачными городами. Я знаю, кто он: художник, забывший и вспомнивший своё имя, тоскующий и не спящий странник, воин, сражающийся с силами тьмы, подменяющими понятия о настоящем искусстве ложными. И пусть его оружие –только пылающее сердце и шелест крыльев ангелов,– это всё, что нужно для победы!

Леким Ибрагимов. «Я здесь и там…»


«На белом полотне увидел мир, подвластный мне».

Взгляд художника необычайно проницателен. Леким Ибрагимов тепло улыбается всем гостям, пришедшим на выставку, но сам он словно остался в своей мастерской… Один на один с белым холстом. На плоской поверхности он создаёт многомерную вселенную, глубоко поражённый теми легендами, которые смог увидеть и услышать через толщу времён...
Прикоснитесь и Вы к ним. Совершите путешествие в древний Турфан через фойе театра «Ильхом». Выставка продлится всего лишь месяц.

Леким Ибрагимов. «Я здесь и там…»


«Там ангелы,–прости, улыбнись…»

Спасибо за организацию выставки драгоценных картин художника Лекима Ибрагимова искусствоведу Наталье Мусиной и Caravan Group.

МАРИЯ КОРОВИНА

Фото В. ШУРЫГИН
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