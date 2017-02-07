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Коллекцию музея имени Савицкого представят в Москве

Коллекцию музея имени Савицкого представят в Москве

Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени И.В.Савицкого проведёт выставку в Москве. Экспонаты будут выставлены в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, делегация которого во главе с директором Мариной Лошак побывала в Нукусе.

Выставка назначена на конец марта 2017 года. В ходе встречи были обсуждены организационные вопросы и отобраны экспонаты, которые отправятся в Москву. Их перевозку специальным чартерным авиарейсом из Нукуса в Москву и обратно обеспечит узбекская сторона.

Администрация музея изобразительных искусств им.А.С.Пушкина обеспечит выставке поддержку российских и зарубежных СМИ. Как считает директор музея Марина Лошак, проект поможет привлечь внимание мировой общественности к уникальной нукусской коллекции живописи.

Кроме того, музей готов принять узбекистанских реставраторов для повышения их квалификации и обмена опытом, сообщает «Даракчи».

Гости побывали на экскурсии в музее-заповеднике Ичан-Кала в городе Хива, а также посетили археологические памятники Республики Каракалпакстан.

Анна Ним.
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Анна Ним
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