Коллекцию музея имени И.В.Савицкого представят в Москве
Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени И.В.Савицкого проведёт выставку в Москве. Экспонаты будут выставлены в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, делегация которого во главе с директором Мариной Лошак побывала в Нукусе.
Выставка назначена на конец марта 2017 года. В ходе встречи были обсуждены организационные вопросы и отобраны экспонаты, которые отправятся в Москву. Их перевозку специальным чартерным авиарейсом из Нукуса в Москву и обратно обеспечит узбекская сторона.
Администрация музея изобразительных искусств им.А.С.Пушкина обеспечит выставке поддержку российских и зарубежных СМИ. Как считает директор музея Марина Лошак, проект поможет привлечь внимание мировой общественности к уникальной нукусской коллекции живописи.
Кроме того, музей готов принять узбекистанских реставраторов для повышения их квалификации и обмена опытом, сообщает «Даракчи».
Гости побывали на экскурсии в музее-заповеднике Ичан-Кала в городе Хива, а также посетили археологические памятники Республики Каракалпакстан.
Анна Ним.