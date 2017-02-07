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Презентация узбекской культуры в рамках 300-летия Астраханской губернии

Презентация узбекской культуры в рамках 300-летия Астраханской губернии

В Астраханском государственном театре оперы и балета открылась серия мероприятий, посвящённых празднованию 300-летия Астраханской губернии. Молодёжные отделения национально-культурных обществ области провели выставку-презентацию, на которой был представлен и Узбекистан.

Экспозицию традиционных узбекских национальных костюмов, украшений, а также печатных изданий о нашей стране подготовила Астраханская региональная общественная организация по сохранению и развитию узбекской культуры «Узбекистан». Её активисты, одетые в традиционную узбекскую одежду, рассказывали о культуре страны. Кроме того, они обучили гостей выставки приготовлению национальных блюд.

Презентация узбекской культуры в рамках 300-летия Астраханской губернии


Как сообщил председатель организации Баходир Аминов, общество «Узбекистан» будет принимать участие и в других мероприятиях к 300-летию Астраханской губернии.

Анна Ним.
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Анна Ним
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