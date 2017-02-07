Презентация узбекской культуры в рамках 300-летия Астраханской губернии
В Астраханском государственном театре оперы и балета открылась серия мероприятий, посвящённых празднованию 300-летия Астраханской губернии. Молодёжные отделения национально-культурных обществ области провели выставку-презентацию, на которой был представлен и Узбекистан.
Экспозицию традиционных узбекских национальных костюмов, украшений, а также печатных изданий о нашей стране подготовила Астраханская региональная общественная организация по сохранению и развитию узбекской культуры «Узбекистан». Её активисты, одетые в традиционную узбекскую одежду, рассказывали о культуре страны. Кроме того, они обучили гостей выставки приготовлению национальных блюд.
Как сообщил председатель организации Баходир Аминов, общество «Узбекистан» будет принимать участие и в других мероприятиях к 300-летию Астраханской губернии.
Анна Ним.