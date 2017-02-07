Флешмоб в честь Навои прошел в Намангане
Русский культурный центр Наманганской области решил принять участие в продвижение поэзии Алишера Навои в массы. С этой целью был проведен флешмоб #Читаем Алишера Навои.
Акцию НРКЦ поддержали редакции местных газет «Наманганская правда» и «Наманган хакикати», представители интеллигенции. Прекрасные строки классика звучали как на языке оригинала, так и в русском переводе.
В флешмобе участвовали пенсионер Маматвали Тургунов, главный редактор интернет-портала "Водиймедиа.uz" Анвар Икрамов, пресс-секретарь областной партии "Миллий тикланиш" Окилхон Дадабаев, писатель Исокжон Нишанов, поэтесса Беназир, председатель НРКЦ Андрей Володин, журналисты Валентина Щепанская и Махмуджон Парпиев, художник Бахром Закиров, ученики школ Намангана и студенты вузов.
Как пояснила инициатор акции активистка НРКЦ Азиза Мирзаназарова, флешмоб #Читаем Алишера Навои она предложила провести не только в честь дня рождения великого поэта, отмечаемого 8 февраля, но и вообще с целью пропаганды культуры чтения.
И. РЕШЕТНИКОВ