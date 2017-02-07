«Повелители царства слов»: выставка к 576-летию со дня рождения Навои и 534-летию со дня рождения Бабура открылась в Ташкенте
В честь празднования дней рождения великих поэтов и мыслителей Алишера Навои и Захириддина Мухаммада Бабура в мемориальном парке музее имени Камолиддина Бехзода в Ташкенте открылась выставка «Повелители царства слов».
Выставка, посвящённая памяти Навои и Бабура, в Мемориальном-парке музее имени Камолиддина Бехзода проводится впервые. По словам организаторов, посетить её можно будет до 22 февраля.
На выставке представлены более 30 картин, написанных в XX и XXI веках известными художниками: Чингизом Ахмаровым, Маликом Набиевым, Саъдуллой Абдуллаевым, Жамолом Усмановым, Акмалем Нуром, Азизой Маматовой и многими другими.
Все картины художники создавали на основе лирики Алишера Навои и Бабура.
Один из участников выставки — Заслуженный деятель культуры Узбекистана, художник Темур Саъдуллаев, посвятил свою творческую деятельность поэту Алишеру Навои.
«Сегодня представлено 10 картин, которые вы увидите, все они написаны в разные годы. На создание этих картин меня вдохновляют поэмы Навои», — отмечает Саъдуллаев.
В двух разных частях зала представлены необычные арт-инсталляции Жамола Усманова «Долина познания» и «Шатранж».
Отметим, что 9 февраля исполняется 576 лет со дня рождения Алишера Навои. В этот день не только в нашей стране вспоминают великого мыслителя и поэта, который в своё время создал десятки сочинений, научных и философских трудов. Основатель империи Бабуридов, полководец, правитель Индии и Афганистана — Захириддин Мухаммад Бабур, наряду со своей военной и политической деятельностью, прославился как великий поэт и писатель. Через 6 дней, 14 февраля со дня его рождения исполняется 534 года.
Текст и фото: Анна Демченко/Новости Узбекистана