Узбекистан вышел на первое место по рейтингу фильмов, обогнав Индию
Портал «КиноПоиск» подвёл статистику оценок, которые посетители сайта ставят просмотренным фильмам. Узбекистанское кино набрало наибольшее количество баллов, опередив все остальные страны.
Причиной для «подведения итогов» стал своеобразный юбилей: 3 февраля 2017 года на сайте была поставлена 200-миллионная оценка. Ежедневно зрители добавляют свыше ста тысяч оценок 59 872 фильмам и сериалам.
Фильмы, снятые в Узбекистане, набрали в среднем 7,4 балла. Знаменитый индийский кинематограф отстал на две десятые балла, получив оценку 7,2.
Российское кино получило у пользователей 6,5 балла, опередив американское, у которого 6,3 балла. При этом фильмы, снятые в советское время, имеют более высокий рейтинг – 7,0.
Последнее место в списке досталось Малайзии (5,3).
Также портал сообщил, что средний рейтинг всех фильмов планеты — 6,5. Сериалы оцениваются чуть выше - 6,8. Зрители предпочитают смотреть аниме (7,0) и биографические художественные фильмы (7,0), а наименее востребованы фильмы для взрослых (5,1) и ужасы (5,3).
Анна Ним.