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В Ташкенте состоялась ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства

В Ташкенте состоялась ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства

Свыше тридцати мастеров, работающих над восстановлением традиционных ремёсел, представили свои работы на прошедшей в столице ярмарке.

Большая часть участников представляет династии ремесленников из разных регионов страны. Их работы выполнены с соблюдением старинных технологий, секреты которых передаются из поколения в поколение. Ткани, дерево и металл прекращаются в настоящие произведения искусства.

Параллельно с сохранением и передачей традиций мастера занимаются и поиском новых направлений, сообщает УзА. Так, маргиланские ремесленники Нурмухамедовы, известные производством традиционных натуральных тканей, представили на выставке не только классические образцы, но и совершенно новую ткань из хлопка и шерсти.

На сегодняшний день в Узбекистане работают более 18 000 мастеров, которые возрождают и развивают 25 видов традиционных ремёсел.

Анна Ним.
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Анна Ним
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