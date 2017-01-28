В Ташкенте состоялась ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства
Свыше тридцати мастеров, работающих над восстановлением традиционных ремёсел, представили свои работы на прошедшей в столице ярмарке.
Большая часть участников представляет династии ремесленников из разных регионов страны. Их работы выполнены с соблюдением старинных технологий, секреты которых передаются из поколения в поколение. Ткани, дерево и металл прекращаются в настоящие произведения искусства.
Параллельно с сохранением и передачей традиций мастера занимаются и поиском новых направлений, сообщает УзА. Так, маргиланские ремесленники Нурмухамедовы, известные производством традиционных натуральных тканей, представили на выставке не только классические образцы, но и совершенно новую ткань из хлопка и шерсти.
На сегодняшний день в Узбекистане работают более 18 000 мастеров, которые возрождают и развивают 25 видов традиционных ремёсел.
Анна Ним.