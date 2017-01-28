Живое русское слово в Намангане
Живое русское слово звучало на этой неделе в школах Намангана – Русский культурный центр организовал для учащихся конкурс чтецов. Примечательно, что ребята читают вслух не только произведения русских классиков, но и узбекских.
– Такой конкурс проходит в нашей стране впервые, пока только у нас в Намангане. А вообще это международный проект, – поясняет активистка Русского культурного центра, преподаватель русского языка Наманганского индустриального колледжа Азиза Мирзаназарова. Она же пригласила председателем жюри конкурса известного журналиста и писателя, лауреата Международного Пушкинского конкурса Наримана Искандарова.
Открыли творческое соревнование мальчики и девочки из школы № 1. Здесь налицо было разнообразие жанров, включая проявление актерского мастерства. А как иначе оценить старания ребят, сумевших не просто красиво прочитать отрывки, но и создать настоящие мини-сценки. Так, пятиклассник Армен Панусянц побывал в образе человека с пропеллером Карлсона, Шермухаммад Убайдуллаев и Нилуфар Пулатова показали сценку из басни Эзопа. Порадовали зрителей Севинч Мурадова, наизусть прочитавшая отрывок из поэмы «Фарход и Ширин» на русском языке, а Ойбек Каримов рассказал, как Хошимжон с помощью волшебной шапки наказал мошенницу тетушку Сорахон из произведения узбекского писателя Худойберди Тухтабаева.
У ребят постарше и репертуар был посерьезнее: шестиклассник Зафар Джабаров с чувством прочитал поэму в прозе Максима Горького "Буревестник", Тимурмалик Валижанов – отрывок из повести Николая Гоголя "Портрет".Образ Солохи из рассказа "Ночь перед Рождеством" воплотила семиклассница Зиёда Отаханова. Не оставило никого равнодушным выступление Гулшан Хакимовой, так проникновенно вжилась она в образ Катерины из пьесы Островского "Гроза", прочитав монолог «Отчего люди не летают, как птицы».
Нужно особо отметить, что все участники читали стихотворные и прозаические отрывки наизусть, практически без акцента. За всем этим скрывается огромный труд учителей Юлии Матвеевой, Светланы Линской, Насибы Мирзаевой, Регины Тойменцевой, Гульнары Обидовой.
Продолжился конкурс в школе № 31 с узбекским языком обучения. Здешние ученики восьмиклассники Сардор Боймирзаев, Хилола Абдусалиева и Мадина Собитханова, семиклассница Мохларой Зиёвиддинова, шестиклассники Абдулазиз Обидов, Асадбек Исроилов, Мухайё Мухаммаджанова и Райхона Вохидова и пятиклассник Абдулазиз Кутпиддинов старательно, пусть и не без запинок, прочитали отрывки из рассказов «Филипок» Льва Толстого, «Хамелеон» Антона Чехова, письмо Татьяны из пушкинского романа в стихах «Евгений Онегин», его же стихотворение «Я помню чудное мгновенье» и другие.
– Подобные конкурсы пройдут и в других школах, лучшие попадут в полуфинал, который состоится на следующей неделе в недавно открытом магазине «Китоб олами» областного центра. Следующий этап – финальный, он намечен на апрель. Лучший чтец области примет участие в международном этапе. Он имеет шанс стать лауреатом и поехать летом в знаменитый летний лагерь «Артек», – говорит в заключение Азиза Мирзаназарова.
И. РЕШЕТНИКОВ
Фото автора.