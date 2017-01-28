Классика высшей пробы: В Ташкенте прозвучали бессмертные музыкальные произведения«Музыка должна высекать огонь из груди человеческой» - эти слова, принадлежат величайшему немецкому композитору Людвигу ван Бетховену, которые следует поставить эпиграфом к концерту классической музыки, состоявшемуся на днях в Государственной консерватории Узбекистана. Бетховенская цитата удивительным образом передает атмосферу, царившую в тот вечер в Большом зале известного узбекистанского вуза, под сводами которого звучала бессмертная музыка Бетховена, Бизе и Чайковского.
Каждый из этих великих композиторов вложил в свои опусы свое сердце, свои мысли, свое отношение к жизни, сродни которым были и исполнители, творившие в тот вечер на концертной эстраде. И, несмотря на то, что в зале были и незаполненные места, публика, очевидно, не ожидала сенсаций, тем не менее, концерт стал праздником для меломанов.
В программе прозвучали Вторая симфония и увертюра «Эгмонт» Л.В.Бетховена, «Хабанера» из оперы «Кармен» Ж.Бизе (солистка – дипломант Международных конкурсов Азиза Мухамедова) и Вариации на тему рококо П.Чайковского (солист – лауреат Международных конкурсов Сардор Ибрагимов). Однако все, как говорится, по порядку.
Итак, на сцене Заслуженный коллектив Национальный симфонический оркестр Узбекистана (художественный руководитель народный артист республики И.Джалилов), а за пультом наш гость из России лауреат Международных конкурсов Владимир Горбик, с которым ташкентская публика познакомилась на прошлогоднем Международном фестивале искусств «Золотая осень». Программа открылась исполнением Второй симфонии (соч.36) Л.В.Бетховена, которая редко звучит в концертных залах, что спасает эту музыку от «затертости» и потому она воспринимается свежо и радостно. Написанная в 1802 году тридцатидвухлетним композитором, эта симфония является наиболее совершенным произведением молодого автора. К этому времени относятся первые сильные приступы глухоты Бетховена. По предписанию врачей он проводит лето 1802 года в полном одиночестве в уютном деревенском домике в Гейлигенштадте. Композитор с радостью чувствует временное улучшение слуха. В нем просыпается бодрость юноши, сердце его полно бесконечного веселья и любви к жизни. Именно таково содержание его Второй симфонии - солнечно-светлой и радостной. Несмотря на то, что она, подобно Первой, продолжает традиции Гайдна и Моцарта, в ней обнаруживаются новаторские черты: отчетливо выражена тяга к героике, монументальности, впервые исчезает танцевальная часть (менуэт заменяется скерцо).
В своей интерпретации бетховенского сочинения Владимир Горбик сделал акцент на монументальность замысла композитора, героический пафос и драматические контрасты, выстроив симфонический опус от мужественно-настойчивой энергетики первой части через глубокомысленное Larghetto и полное юмора скерцо к яркому жизнеутверждающему финалу. Оркестр, продемонстрировав достойный уровень игры, исполнил симфонию достаточно убедительно и эмоционально.
Далее прозвучала увертюра «Эгмонт» (соч.84), принадлежащая к самым известным произведениям Бетховена. Написанная в 1810 году к одноименной трагедии Гете, она отличается не только силой и яркостью музыкальных образов, но и предельной их ясностью, не оставляющей места для слушательских сомнений. Это был период наивысшего взлета творческих сил Бетховена. Центральная идея всей музыкально-драматической композиции «Эгмонта» ясно и просто выражена в увертюре: борьба за свободу и радость ее достижения. В интерпретации этой музыки оркестранты под управлением В.Горбика тщательно отнеслись к исполнению и сделали все, что могли, для того, чтобы представить бетховенский опус в наилучшем виде, показав его апофеоз и триумф.
Увертюру «Эгмонт» сменила популярная «Хабанера» из оперы «Кармен» Ж.Бизе в исполнении солистки ГАБТа имени А.Навои, дипломанта Международных конкурсов Азизы Мухамедовой, которой в небольшом сольном номере жестом, взглядом, улыбкой, движением удалось мастерски раскрыть огненный темперамент и силу характера своей волевой, горделиво-страстной героини. Слушая ее Хабанеру, зал погрузился в вокальный мир фантазии, испытывая вместе с Кармен-Мухамедовой восторг перед неожиданным, перед прихотливой цепью случайностей. Полновесное звучание меццо-сопрано впечатлило богатством и насыщенностью тембра. Достойным партнером певицы выступил оркестр, и в этом немалая заслуга дирижера, добившегося эмоционального отклика оркестрантов. Отмечу его внимание к деталям и умение продемонстрировать их.
Под занавес концерта прозвучали Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (соч.33) П.Чайковского являющиеся сегодня одним из популярнейших образцов виолончельной концертной литературы. Как ни странно, но при жизни автора это сочинение звучало крайне редко. Над Вариациями композитор работал с 1876 года по 1877 год. В оригинальной авторской редакции они состоят из вступления, темы и восьми вариаций. А в основе темы - мелодия русской народной песни «Вдоль по Питерской».
Этот опус Чайковского, с одной стороны, очень сложен для солиста. И сложность эта состоит в том, что двадцатиминутные вариации играются без оркестровых тутти, которые давали бы виолончелисту возможность немного передохнуть. А с другой стороны, благородство выражения, простота и изящество наряду с развитым виртуозным началом, предоставляют солисту благодарные возможности для демонстрации своих исполнительских данных.
Лауреат Международных конкурсов Сардор Ибрагимов (класс заслуженного артиста Узбекистана А.Раимджанова) был предельно собран за виолончелью и ловко, с присущей ему легкостью, справлялся с техническими трудностями известного произведения. Он с первых же тактов завладел вниманием зала. Чувствовалось, что солист играл для публики, а не на публику, держа ее в напряжении до самой последней ноты. Завораживающей была и его игра оттенками – от тончайшего пианиссимо до мощного форте. Приятно было слушать и чуткий аккомпанемент оркестра, наблюдая за точными жестами Владимира Горбика, внимавшего проникновенной игре солиста.
Красивый звук Ибрагимова вкупе с профессиональным исполнением высоко оценила слушательская аудитория, устроившая ему овацию. В результате пришлось бисировать последнюю вариацию. Но и на этот раз слушатели не успокоились, продолжая бурно аплодировать, вновь и вновь вызывая солиста на сцену. В итоге прозвучал второй «бис» - Прелюдия из Сюиты для виолончели соло Гаспара Кассадо - эффектная музыка которого с остинатными ритмами и впечатляющей амплитудой чувств и эмоций еще больше увлекла публику, не спешившую покидать зал.
И этот факт нашей современной действительности в очередной раз подтвердил, что классическая музыка дарит людям моральное равновесие, приносит нравственное очищение и дарит настоящую радость. Она не устарела и никогда не устареет, ибо она вечна. Ее шедевры, на мой взгляд, должен знать каждый уважающий себя человек. Более того, она не может устареть еще и потому, что говорит о тех проблемах, которые волнуют человека во все времена. А люди, как известно, в самом главном не меняются. Об этом сказал еще булгаковский Воланд: «…обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних…» Пожелаем же исполнителям новых свершений и новых творческих открытий, а слушателям новых встреч с классикой высшей пробы!
Инесса Гульзарова, музыковед.
Фото: Михаил Левкович.