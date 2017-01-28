Книгу Ислама Каримова выпустили в виде мобильного приложения
Ко дню рождения Первого Президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова Центр UZINFICOM представил новый проект. Книга «Юксак маънавият енгилмас куч» выпущена в формате мобильного приложения для Android.
Как сообщила пресс-служба UZINFICOM, приложение создал сотрудник Центра Даврон Файзиев (на фото).
На сегодняшний день книга И.А.Каримова в новом формате доступна только на узбекском языке. В приложение включена обложка книги, а также оглавление, позволяющее напрямую перейти к нужному разделу.
Скачать приложение можно на странице библиотеки ZiyoNET http://library.ziyonet.uz
Анна Ним.