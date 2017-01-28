«Мы все – единая семья!» Хоким Бухарской области вручил активистам НКЦ почетные грамоты
Хоким Бухарской области Уктам Барноев вслед за Президентом страны Шавкатом Мирзиеевым провел встречу с представителями национальных культурных центров области. Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Республиканского интернационального культурного центра, прошло в одном из престижных ресторанов Бухары.
«Бухара – древний многонациональный город, с многовековой историей и традициями. В доме каждого его жителя всегда рады гостям, независимо от национальности и вероисповедания. Потому что мы все - единая семья. Сегодня мы пригласили руководителей и активистов наших национальных культурных центров, которые любят свой дом – Родину и свой город, чтобы поздравить в их лице все многонациональное население нашего региона с 25-летием Республиканского интернационального культурного центра», - сказал,приветствуя гостей, хоким Бухарской области У.Барноев.
Национальные культурные центры в Бухарской области стали создаваться с первых дней независимой истории страны. На сегодняшний день их число достигло одиннадцати. Одной из многочисленных диаспор в области является туркменская. Большое количество туркмен проживает в Бухарском районе (населенные пункты Янги Турмуш, Дустлик), Караулбазаре, Бухаре, Кагане.
- В нашей области проживает порядка 15 тысяч туркмен, - говорит председатель туркменского национального культурного центра Алим Рахматов. – Мы стараемся развивать работу центра, опираясь на стремление передать национальные обычаи и традиции туркменского народа нашей молодежи и сохранить их для будущих поколений.
Стремление сохранить свою идентичность свойственно каждому народу. Как отметила почетный член татаро-башкирского национального культурного центра Клара Тангриева, для этого представителям каждой национальности в нашей стране предоставлены широкие возможности.
- Наш культурный центр, в котором я являюсь активистом с момента создания, действует с первых лет независимости, - говорит Тангриева. - Живущие в области татары и башкиры также как все принимают активное участие в жизни общества, своим трудом вносят вклад в развитие и процветание нашей Родины. И сегодня, как никогда для нашего центра остается актуальной задача – содействовать упрочению гражданского согласия и дружбы между представителями разных народов и народностей, проживающих в Узбекистане.
На прошлой неделе в связи с юбилеем РИКЦ Президент страны подписал указ о награждении группы активистов национальных культурных центров. Среди награжденных есть имя заместителя председателя турецкого национального культурного центра Бухарской области Жумы Шукурова. Глава государства лично вручил ему медаль «Шухрат».
Межнациональная дружба и толерантность – это то, что позволяет представителям всех наций и народностей, проживающих в нашей стране, единым духом отмечать все общие праздники, сопереживать в дни горестных событий, поддерживать друг друга. Все одиннадцать культурных центров, действующих в области, участвуют во всех общенациональных праздниках – Навруз, День независимости, «Узбекистан – наш общий дом» и других, где показывают свою концертную программу, свою культуру и обычаи…
- Я очень рад, что каждый национальный культурный центр имеет возможность демонстрировать все это, - говорит Шукуров. – На встрече с нами Шавкат Миромонович предложил проводить подобные праздники не только лишь в знаменательные для нашей страны дни, а как минимум раз в два месяца, отметив, что царящая между нами дружба – это настоящее богатство страны. Его слова, безусловно, воодушевили всех нас. Ну, а лично я рад, что мой труд замечен на столь высоком уровне и приложу все свои силы для дальнейшего процветания нашего родного Узбекистана.
В ходе мероприятия глава областной администрации выразил собравшимся теплые слова пожеланий и вручил активистам центров Почетные грамоты областного Кенгаша народных депутатов с формулировкой «за весомый вклад в укрепление межнациональной дружбы и согласия в стране, сохранение царящей в нашем обществе атмосферы доброты и взаимопонимания между представителями различных наций и народностей, воспитание молодого поколения в духе патриотизма, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, развитие деятельности национальных культурных центров».
Мероприятие завершилось концертной программой, где творческие коллективы продемонстрировали национальный колорит представителей всех наций и народностей, проживающих в регионе.
В.СИДОРЕНКО
Фото С.ПОЛЕТАЕВА