Международный день ювелира: праздник, учрежденный в Ташкенте, отмечает весь мир
31 января во всем мире свой профессиональный праздник — Международный день ювелира — отмечают мастера, что делают нашу жизнь прекрасней.
Считается, что идея создания этого праздника впервые возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России», который проходил в Костроме. А в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров и было принято решение учредить 31 января как Международный день ювелира. Дата же была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.
Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Здесь впервые была произведена резьба по камню, появились украшения, выполненные из драгоценных металлов с самоцветами. Произведения древних мастеров и сейчас поражают красотой и изяществом. В украшениях использовались драгоценные камни, жемчуг, янтарь, самоцветы. Мелким жемчугом было принято расшивать верхнюю одежду. При этом историки утверждают, что и на территории нынешнего Узбекистана ювелирное искусство зародилось еще до нашей эры. Этому свидетельствуют находки античного городища Джанбаскала и Топраккала - фрагменты золотого перстня с круглым гранатом, датированные III в. до н.э. и др.
По некоторым данным, к началу прошлого столетия в одном только Ташкенте насчитывалось 70 ювелирных мастерских, а в Хиве их число достигало 50. Местные заргары, хотя и работали в основном на дому, но имели свое место и на базаре. В ханствах некоторые ювелирные мастерские были в ведомстве хана, и в них производились главным образом изделия, оформленные богатым орнаментом и драгоценными металлами.
Самаркандские серьги отличались от ташкентских своим размером и формой подвесок. Очень ценились бухарские листьевидные золотые серьги (ишбирмак) с жемчугом или рубином. Ювелиры Ферганской долины изготавливали различные металлические украшения с драгоценными камнями: шапшанак кузли или кузсиз узук, сукма узук, мухр узук и другие; в зависимости от металла и формы браслеты тиллабилакузук (золотые), кумуш узук (серебряные), мис куйма (медное литье), тугмали (пуговичные), япалок (плоские), илон боши (змеиная голова), бака боши (лягушачья голова), карма-налик и т.п. В Фергане и Ташкенте пользовались популярностью украшения, обработанные черным серебром, в Хорезме – крупные и тяжелые, в Бухаре – более нежные и тонкие, в Самарканде пользовались популярностью легкие чеканные с орнаментом браслеты.
Много было различных ушных серег: туркистон зира, тошкан зира, ферганские висячие (осилчокли) и колокольчиковые (кунгирокли), анжирболдог (инжирная лоза) и другие. Известны также носовые серьги (аравак и латива), для волос (сочпопук, чочпопук), металлические – тилла-зулф, кокилли, панжара, найча, пурсочпопук, кубба; шейные и нагрудные украшения – забигардан, жавок базубанд; налобные – тиллакош, тиллабаргак и разные тонко разукрашенные высокохудожественные амулеты (туморлар). Драгоценные камни, золотое и серебряное сырье поступало из России, Ирана, Индии и частично добывалось в бухарских, кокандских и других рудниках.