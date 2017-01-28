Режиссер и его "Алиса"
«Или я ставлю «Алису» или сажусь на космический корабль и улетаю!» -воскликнул режиссёр Рустам Эсанов и зеркала в галерее Bonum Factum нежно вспыхнули и задрожали. Ещё бы! Ведь целых пятнадцать лет он пытался найти хоть какой-нибудь путь в Зазеркалье.
Началось всё в те времена, когда мне о самой себе вспомнить нечего, но нежные детские пятки Рустама Эсанова уже щекотали ростки весенней, свежей травы. Он, мальчишка, в маечке с изображением рыцаря на белой лошадке и с книгой про Алису под мышкой заснул под деревом. Конечно, посмотреть сон про то, как он ест мороженое не удалось- явился известный белый кролик и увёл его в страну Чудес, в театр «Ильхом» Марка Вайля.
Так Рустам Эсанов обнаружил себя выпускником третьей школы- студии «Ильхома». Черноволосый, высокий, с профилем, будто нарисованным жёстким гравюрным штрихом со звучным пятном шарфа сине- зелёного в белую клетку. В жажде изящества и красоты он едет в Париж в школу Жака Лекока, в театр «движения и жеста».
Вдохнув в себя вёрткие, неуловимые образы Парижа он возвращается в Ташкент и выдыхает их здесь, становясь первым, кто внедряет в «Ильхоме» систему обучения Лекока. И так, в кудрях Рустама - Париж, в лёгкой походке - Лекок, в душе - восток, а в сердце- «Алиса».
Став наставником для четвёртой, пятой и шестой студий выпускников Ильхома, Эсанов не расстаётся с мечтой: поставить дорогую с детства сказку, но всё время получается «Гамлет». «Ну и что! Ну и пусть! Подумаешь! Всё равно будет «Алиса»!- твердил он и вдруг в небе замелькали яркие огоньки, в груди настала страшная теснота и случилась судьбоносная встреча режиссёра с детьми из Ассоциации «SOS Детские деревни Узбекистана».
Мы уже рассказывали о проекте «ARTSPACE» в статье «Из Bonum Factum - в Зазеркалье» и теперь с уверенностью заявляем, что режиссёр Эсанов не умчится в космическую даль, ведь работа над «Алисой»началась! Спустя пятнадцать лет поисков и четырёх месяцев занятий с детьми актёрским мастерством спектакль начинает жить.
Итак, 27 января 2017 года Галерея Bonum Factum, непостижимая сама по себе, а теперь в декорациях к «Алисе» выглядит как огромный кристалл. Мы смело шагнули в Зазеркалье вместе с детьми и режиссёром Эсановым под звуки живой музыки группы «DaLaHast». Нет! Это был не спектакль, а путешествие. Не просто взгляд на историю девочки Алисы, а новое тонкое направление на восприятие жизни для всех: детей- актёров и даже зрителей.
Лёгкость, с которой девочки танцевали, кружились как цветы и вводили нас в транс - это не только работа по системе «физического» театра Лекока. Это месяцы занятий с наставниками- психологом Ферузой Кадырходжаевой и художниками Сергеем Абатуровым и Дилярой Каиповой. Кстати, куклу Шалтай-Болтай для спектакля сделала именно эта бесподобно талантливая художница. Рустам Эсанов влез в куклу Шалтая и появился в ней на сцене, чем изрядно напугал зрителей, ведь было неясно- то ли режиссёр двигается в кукле, то ли кукла двигает режиссёром или вообще играет сама по себе.
В самый разгар представления раздался грохот и появилось серебристое сияние, но мы никуда не побежали. Владелица галереи Шахноза Каримбабаева нас предупредила, что кто- нибудь непременно должен явиться из Англии. Сияние рассеялось и нам предстал профессор Stephen Martin. В его аристократичных пальцах была чашечка чая из тонкого фарфора. Весь спектакль он ни разу не прикоснулся к чашке губами. Я подошла к профессору:
- Как Вам спектакль, мистер Martin? -О! Это удивительно! Я был заворожён. Двери в сказку словно распахнулись я был там, я слышал её дыхание, но не мог дышать от захвативших меня впечатлений. Это просто волшебство и гипноз!- на этом профессор снова серебристо замерцал и растаял, видимо, отправился в путь, ведь Ташкент очень далеко от Англии. Он исчез, но слова «волшебство и гипноз» ещё долго повторяли сами себя, отражаясь от стен галереи.
Тем временем музыка DaLaHast сменилась бурными аплодисментами и дети вышли на поклон. Я видела, что они плакали. Да, детские слёзы могут быть прекрасны, если они от ощущения реальности чуда. Я смотрела в глаза девочек и они казались светлы, как морская даль.
- Почему Вы заплакали? – обратилась я к Валерии и Зарине- цветам –маргариткам.- Всё было настолько необычно, будто сами побывали в Зазеркалье. Конечно, мы очень волновались, а когда увидели, как плачет наставница Феруза-опа, то не выдержали сами.
- А что особенно запомнилось Вам? –спросила я у Белой Королевы Глории и Чёрной Королевы Алины, которые почти не касались земли в своих ажурных нарядах. - Запомнились репетиции, на которые мы спешили каждый вечер, наши наставники, художники и режиссёр Рустам Алимович, к которым хочется вернуться и снова работать вместе. И конечно живая музыка группы DaLaHast – она очень атмосферная.
Я так же была рада видеть Анастасию Усманову, исполнительницу главной роли Алисы. - Мы сделали это! – воскликнула она. – Вы не представляете, насколько это сложно, но в понимании сути Алисы мы шли от самих себя, поэтому она- это отражение нас самих и наших мечтаний. Алиса как раз в том возрасте, когда она пытается адаптироваться и понять этот мир, как любой подросток, как я сама. Оттого мой образ Алисы на репетициях был более готичным, протестным, но главным является не только наша собственная работа над собою во время спектакля, но и чтобы сегодняшняя премьера понравилась Вам, зрителям!
Нам очень понравилось, Анастасия, спасибо! Спасибо другим участникам спектакля и галерее Bonum Facnum, которая всегда удивляет пространственной глубиною замыслов и проектов.
Мария Коровина
Фото В. ШУРЫГИНА