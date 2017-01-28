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Трое узбекистанских певцов выступили на «Романсиаде» в Кремле

Трое узбекистанских певцов выступили на «Романсиаде» в Кремле

Московский международный конкурс молодых исполнителей русского романса «Романсиада» окончился гала-концертом лауреатов, который состоялся 28 января 2017 года в Государственном Кремлевском дворце. Среди выступавших перед шестью тысячами зрителей были и узбекистанские певцы.

Концерт не случайно носил название «Международный день русского романса». В этом году организаторы впервые за двадцатилетнюю историю конкурса собрали на сцене такое количество зарубежных исполнителей. Как сообщила пресс-служба ВСД «Русский Лад», на концерте выступили тридцать певцов. Кроме россиян, в празднике романса приняли участие победители «Романсиады» из Армении, Беларуси, Болгарии, Дании, Китая, Казахстана, Литвы, Латвии, Киргизии, Молдовы, Македонии, Нидерландов, Польши, США, Узбекистана, Украины и Эстонии.

Нашу республику на гала-концерте представлял Бехзод Давронов, получивший в декабре Гран-при «Романсиады»-2016. Зрители также услышали дуэт братьев Женисбека и Акылбека Пиязовых.

В концерте участвовали Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной и Государственный академический русский концертный оркестр «Боян».

Анна Ним.
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Анна Ним
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