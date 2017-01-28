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Выставка картин Мухаммаджона Таджимирзаева: магия образов и цвета

Выставка картин Мухаммаджона Таджимирзаева: магия образов и цвета

27 января перед поклонниками изобразительного искусства распахнул свои двери Центральный выставочный зал дирекции художественных выставок авторской экспозицией картин известного в Узбекистане и далеко за его пределами художника Мухаммаджона Таджимирзаева.

С момента первой персональной выставки в столице нашей родины в 2011 году прошло уже шесть лет, и за это время творения маститого живописца побывали на престижнейших международных выставках в Москве, Брюсселе, Риге и других городах.

Проживая вдалеке от эпицентра культурной жизни Узбекистана – в Ферганской долине, Таджимирзаев сформировался как отдельная творческая и весьма яркая личность, способная удивлять зрителей индивидуальным видением мира. Это стало возможным благодаря тому, что темы для написания картин творцом черпаются из его собственного окружения, народных традиций, быта и философии.
Выставка картин Мухаммаджона Таджимирзаева: магия образов и цвета

Основой творчества Мухаммаджона является фундаментальная школа мастерства, полученная в столичном театрально-художественном институте. Наставниками Таджимирзаева были такие известные маэстро изобразительного искусства, как В.Жмакин, А.Мазитов и Р.Ризамухаммедов.

Для полотен Мухаммаджона Таджимирзаева характерны декоративность исполнения, линейность и лаконичность образов. Художник не перегружает композиции излишней пояснительной символикой, для него важнее эмоциональная передача темы – то, что можно прочесть между строк, то, что чувствуешь, не дотрагиваясь.
Выставка картин Мухаммаджона Таджимирзаева: магия образов и цвета

Данная персональная выставка является третьей в Ташкенте. Её посетителям будет интересно проследить творческий путь художника, открыть для себя неисчерпаемый источник вдохновения, эстетику формы и цвета, где восточная созерцательность как магнит притягивает нас к картине.

Экспозиция продолжит свою работу до девятнадцатого февраля.

А.НИКУЛИН
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