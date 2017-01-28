Монохромные фотографии, телеграфный столб и громкоговоритель: ушедшая эпоха на выставке «Сепия неупомянутости»
Ещё месяц в Ташкенте можно посетить выставку художника Вячеслава (Юры) Усеинова и поэта Шамшада Абдуллаева «Сепия неупомнянутости». Открытие состоялось 27 января в Галерее изобразительного искусства Узбекистана.
Посетителям выставки представится уникальная возможность оказаться в 20 веке. Художник и поэт постарались воссоздать в зале атмосферу ушедшей эпохи. В центре зала установлен старый красный велосипед, к которому прикреплен телеграфный столб с громкоговорителем на конце.
По всему залу развешены большие белые холсты, выполненные в технике шелкография с изображенными на них чёрно-белыми фотографиями. Каждая работа снабжена тестом написанным поэтом Шамшадом Абдуллаевым.
Всего представлено 25 фотографий, сделанных в разные годы прошлого века в Узбекистане и России. По словам Вячеслава (Юры) Усеинова, фотографии были взяты из семейного архива его друзей.
Проект Вячеслава Усеинова и Шамшада Абдуллаева был задуман два года назад. Идея пришла неожиданно.
«Вместе с Шамшадом Абдуллаевым перелистывали семейный альбом наших друзей. Увиденные фотографии вдохновили на будущий проект», — рассказал на открытие выставки Вячеслав (Юра) Усеинов.
Выставка фотографий проходила в 2015 году в Ферганском областном краеведческом музее. Кроме того был снят документальный фильм «О сепии неупомянутости», в котором принял участие ферганский культуролог и искусствовед Александр Куприн.
Текст и фото: Анна Демченко/Новости Узбекистана