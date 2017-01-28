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→ Монохромные фотографии, телеграфный столб и громкоговоритель: ушедшая эпоха на выставке «Сепия неупомянутости»

Монохромные фотографии, телеграфный столб и громкоговоритель: ушедшая эпоха на выставке «Сепия неупомянутости»

Монохромные фотографии, телеграфный столб и громкоговоритель: ушедшая эпоха на выставке «Сепия неупомянутости»

Ещё месяц в Ташкенте можно посетить выставку художника Вячеслава (Юры) Усеинова и поэта Шамшада Абдуллаева «Сепия неупомнянутости». Открытие состоялось 27 января в Галерее изобразительного искусства Узбекистана.

Монохромные фотографии, телеграфный столб и громкоговоритель: ушедшая эпоха на выставке «Сепия неупомянутости»

Монохромные фотографии, телеграфный столб и громкоговоритель: ушедшая эпоха на выставке «Сепия неупомянутости»

Посетителям выставки представится уникальная возможность оказаться в 20 веке. Художник и поэт постарались воссоздать в зале атмосферу ушедшей эпохи. В центре зала установлен старый красный велосипед, к которому прикреплен телеграфный столб с громкоговорителем на конце.

Монохромные фотографии, телеграфный столб и громкоговоритель: ушедшая эпоха на выставке «Сепия неупомянутости»

Монохромные фотографии, телеграфный столб и громкоговоритель: ушедшая эпоха на выставке «Сепия неупомянутости»

Монохромные фотографии, телеграфный столб и громкоговоритель: ушедшая эпоха на выставке «Сепия неупомянутости»

По всему залу развешены большие белые холсты, выполненные в технике шелкография с изображенными на них чёрно-белыми фотографиями. Каждая работа снабжена тестом написанным поэтом Шамшадом Абдуллаевым.

Монохромные фотографии, телеграфный столб и громкоговоритель: ушедшая эпоха на выставке «Сепия неупомянутости»

Монохромные фотографии, телеграфный столб и громкоговоритель: ушедшая эпоха на выставке «Сепия неупомянутости»

Всего представлено 25 фотографий, сделанных в разные годы прошлого века в Узбекистане и России. По словам Вячеслава (Юры) Усеинова, фотографии были взяты из семейного архива его друзей.

Монохромные фотографии, телеграфный столб и громкоговоритель: ушедшая эпоха на выставке «Сепия неупомянутости»
На фото: художник Вячеслав (Юра) Усеинов

Проект Вячеслава Усеинова и Шамшада Абдуллаева был задуман два года назад. Идея пришла неожиданно.

«Вместе с Шамшадом Абдуллаевым перелистывали семейный альбом наших друзей. Увиденные фотографии вдохновили на будущий проект», — рассказал на открытие выставки Вячеслав (Юра) Усеинов.

Монохромные фотографии, телеграфный столб и громкоговоритель: ушедшая эпоха на выставке «Сепия неупомянутости»

Выставка фотографий проходила в 2015 году в Ферганском областном краеведческом музее. Кроме того был снят документальный фильм «О сепии неупомянутости», в котором принял участие ферганский культуролог и искусствовед Александр Куприн.

Текст и фото: Анна Демченко/Новости Узбекистана
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Анна Демченко
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